Subaru entame la campagne de teasing annonçant l’arrivée de la nouvelle génération de la BRZ qui devrait offrir, en version STI, jusqu’à 300 chevaux.

Le teaser n’est pas si révélateur, montrant partiellement la roue avant gauche à 10 rayons d’un prototype camouflé et une sortie d’air sur l’aile mais la Subaru BRZ devrait s’offrir un design plus épuré, avec une grande calandre oblique et de nouvelles optique aux deux extrémités. La partie arrière devrait disposer d’une lunette rétrécie, des feux arrière à LED en C et relié par un bandeau lumineux ainsi qu’un grand diffuseur qui abrite une paire de grands échappements.

La Subaru BRZ profitera, comme la Toyota GT (GR) 86, d’une nouvelle plateforme et destinée aux modèles à propulsion. Sous le capot, on devrait retrouver un un quatre-cylindres à plat 2,4L turbo et 400Nm, associé de série à une boîte manuelle, l’offre automatique étant une option. Enfin, des rumeurs annoncent que la version STI devrait offrir une puissance autour de 300 canassons.

