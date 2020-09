L’usine de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, en Italie, vient de produire la 10.000ème Aventador, soit une moyenne d’un peu plus de 1000 unités par an.

Après le record de production de la Huracán, Lamborghini met en avant celui de la Aventador qui atteint 10.000 unités sorties de chaine, soit plus que le double de sa devancière, la Murcielago et ses 4000 ventes.

La 10.000ème unité, destinée à un client en Thaïlande, est une Aventador SVJ Roadster grise (Grigio Acheso) et Rosso Mimir (rouge), ayant fait l’objet d’un passage par le studio de Lamborghini Ad Personam pour son traitement intérieur Rosso Alala (rouge) et noir.

Animée par le V12 6,5L atmosphérique développant 770ch à 8.500 trs/mn et 720Nm de couple à 6.750 trs/mn, l’Aventador SVJ Roadster et malgré une prise de poids de 50kg vs sa version Coupé, ne perd qu’un dixième à cette dernière dans le 0 à 100 km/h, affichant un chrono de 2,9 secondes, la vitesse maximale dépassant les 350km/h.

