Pour la 17ème année consécutive, Skoda Auto soutient le Tour de France, qui aura lieu du 29 août au 20 septembre 2020, en tant que partenaire officiel.

Le constructeur tchèque met à disposition pas moins de 250 véhicules pour l’organisation et la gestion du Tour, y compris le véhicule du directeur de course, Christian Prudhomme. Ce dernier surveillera et dirigera la course depuis une Superb iV plug-in hybride rouge. De plus, Skoda sponsorise une nouvelle fois le maillot vert du meilleur sprinter et, en tant que partenaire de l’application officielle du Tour de France, tiendra les fans informés des dernières actualités.



Alain Favey, membre du conseil d’administration de Skoa Auto en charge des ventes et du marketing, souligne : « Notre engagement pour le cyclisme et nos nombreuses années de coopération avec l’organisateur du Tour de France, ASO, font partie intégrante du sponsoring sportif de Skoda. Cet événement nous permet à la fois de promouvoir nos produits mais également de partager avec des millions de fans notre passion pour ce sport ».



En tant que partenaire officiel, Skoda fournira pas moins de 250 véhicules cette année. En plus de la nouvelle Octavia et de la Superb, le Kodiaq, le Karoq ainsi que le Kamiq seront utilisés pour l’organisation de la course. La Superb iV, premier modèle plug-in hybride de Skoda, servira au directeur du Tour, Christian Prudhomme. Grâce aux nouvelles technologies qui équipent la Superb iV, il supervisera la course et sera tenu informé en temps réel des derniers événements parvenus sur le parcours. Le toit ouvrant panoramique lui permettra d’avoir toujours la meilleure vue sur le peloton, comme par exemple, avant de donner le départ d’une étape.



21 étapes, 180 cyclistes et 3 470 kilomètres de parcours

Cette année, le Tour de France se déroulera sur une distance de 3 470 kilomètres. Le 29 août, près de 180 coureurs s’élanceront depuis Nice, la ville départ. Ils disputeront 21 étapes, dont huit étapes de montagne, quatre ascensions de montagne et un contre-la-montre individuel. Le parcours du Tour comprend douze nouvelles villes et villages, dont Le Teil, Chauvigny et Mantes-la-Jolie. Parmi les points forts de cette 107ème édition, on retrouve des étapes de montagne qui emmèneront le peloton à travers les Alpes, les Pyrénées et les Vosges ainsi qu’à travers le Massif Central et le Jura. Les coureurs devront entre autres venir à bout du Grand Colombier, du Col de la Lusette et du Col de la Madeleine. Le 20 septembre, le peloton atteindra la ligne d’arrivée sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris.



En raison de la pandémie de COVID-19 et du report du Tour de France qui en a résulté, l’organisateur A.S.O. et la plateforme de courses cyclistes virtuelles Zwift ont organisé conjointement six étapes virtuelles du Tour de France. Dès le 4 juillet, les coureurs professionnels se sont affrontés et les cyclistes amateurs ont eu la possibilité de participer à trois de ces courses. Skoda a accompagné cet événement et a fait gagner des packs VIP pour le Tour de France à trois participants qui auront la chance de vivre une expérience inoubliable grâce à un vol en hélicoptère au-dessus du peloton.

