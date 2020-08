Le premier SUV 100% électrique du constructeur automobile tchèque propose une nouvelle conception de l’éclairage, combinant de nouveaux phares Matrix LED et une nouvelle signature lumineuse.

Le premier SUV 100% électrique du constructeur automobile tchèque propose une nouvelle conception de l’éclairage, combinant de nouveaux phares Matrix LED et une nouvelle signature lumineuse. Petr Nevřela, responsable de l’éclairage extérieur chez Skoda, explique les caractéristiques des nouveaux feux de l’Enyaq iV dans une interview.

L’ENYAQ iV est le premier modèle ŠKODA basé sur la plateforme MEB de Volkswagen Group. En quoi la conception des phares a-t-elle changé par rapport aux modèles précédents ?

Petr Nevřela : Notre nouvelle signature lumineuse s’applique déjà sur les phares avant de la SCALA, du KAMIQ et de la nouvelle OCATVIA. Sur tous les modèles que nous avons présentés au cours des 18 derniers mois, les phares sont généralement plus plats, ce qui donne un effet encore plus dynamique. Le KAMIQ se distingue avec des feux diurnes situés au-dessus des feux de route. En outre, des éléments cristallins ont été incorporés dans la conception des phares. Avec l’ENYAQ iV, nous poursuivons cette tendance et affinons des détails spécifiques, tels que les nouveaux feux diurnes finement dessinés et la nouvelle forme des feux LED. Les nouveaux feux avant et arrière renforcent davantage le côté innovant de l’ENYAQ iV.



Combien de temps prend le processus de développement de nouveaux feux ?

P. Nevřela : La conception d’une nouvelle signature lumineuse est un processus itératif ; une étroite collaboration est nécessaire entre les collaborateurs du design extérieur et ceux de l’éclairage extérieur. Nous discutons de toutes les solutions possibles avant de prendre la décision finale. Au total, le processus peut prendre de six à douze mois.

D’où provient l’inspiration pour la conception de la nouvelle signature lumineuse ?

P. Nevřela : ŠKODA est fier de refléter la tradition de l’art du cristal de Bohême dans ses véhicules et de l’interpréter à sa manière. Ses lignes précises, ses dispositions géométriques et ses surfaces de verre exceptionnellement claires sont fascinantes et, selon l’incidence de la lumière et l’angle de vue, elles offrent des rendus différents. Nous nous en servons donc comme base pour expérimenter des effets de lumière, par exemple avec les feux arrière tridimensionnels qui sont éclairés par de fines bandes lumineuses.



Quelle est la première impression quand on voit la nouvelle signature lumineuse de l’ENYAQ iV ?

P. Nevřela : Le nouveau système d’éclairage de l’ENYAQ iV est accueillant et chaleureux, tandis que les optiques avant créent un look moderne et dynamique. Par ailleurs, la technologie LED de notre tout nouveau SUV 100% électrique s’inscrit parfaitement dans l’idée de développer un modèle respectueux de l’environnement.

