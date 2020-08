ŠKODA présentera son premier SUV 100% électrique à Prague le 1er septembre 2020 qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le constructeur automobile tchèque.

Avec ses lignes émotives et dynamiques ainsi que des proportions équilibrées, la première Skoda basée sur la plateforme MEB de Volkswagen Group offre un espace à bord généreux et une expérience de conduite inédite. Esthétiquement, les sketchs dévoilés par la marque laissent voir une calandre imposante, des feux fins et un bouclier avant largement aéré, le tout devant “s’assagir” sur le modèle de production, les sketchs ayant tendance à trop exagérer sur l’aspect agressif. L’arrière se caractérise surtout par une signature spécifique en forme de pince.

Karl Neuhold, responsable du design extérieur chez Skoda, explique les caractéristiques de ce modèle.



L’Enyaq iV est le premier modèle Skoda basé sur la plateforme MEB de Volkswagen Group. Comment le design de Skoda a-t-il évolué avec ce véhicule ?

Karl Neuhold : Avec l’Enyaq iV, nous nous appuyons à nouveau sur le design aux lignes émotives développé par Skoda sur la SCALA, le KAMIQ ou encore la nouvelle OCTAVIA. L’Enyaq iV présente des lignes dynamiques, des surfaces claires et des éléments cristallins qui s’inspirent de l’art du cristal de Bohême. Ses proportions diffèrent cependant de celles de nos SUV précédents : l’Enyaq iV a une partie avant plus courte et une ligne de toit allongée. Cela lui crée un look très dynamique et un côté « navette spatiale ».



Comment résumeriez-vous le design de cette première Skoda 100% électrique ?

K. Neuhold : Le design de l’Enyaq iV est audacieux, équilibré et affirmé. Ses nouvelles proportions lui confèrent également une dynamique particulière et un intérieur spacieux. Ses grandes roues et sa garde au sol lui donnent l’allure d’un puissant SUV.



Quel est selon vous le point fort du design de l’Enyaq iV ?

K. Neuhold : Certainement l’avant. Nous mettons volontairement en avant nos calandres sur nos véhicules électriques, car il s’agit d’une caractéristique immédiatement reconnaissable de Skoda. Sur ce modèle, elle est plus avancée et plus haute, ce qui accentue le look puissant. Les phares Matrix LED et les feux diurnes sont également particulièrement accrocheurs.



Quelles sont les différences les plus importantes en matière de design extérieur entre un véhicule électrique basé sur la plateforme MEB et un modèle avec un moteur thermique ?

K. Neuhold : Les différences concernent la hauteur du véhicule et les porte-à-faux avant et arrière. Pour gagner de la place, les batteries de la plateforme MEB sont installées dans le plancher du véhicule, ce qui le rend un peu plus haut. Néanmoins, cela est compensé visuellement par un empattement plus long. Les composants individuels du moteur électrique prennent moins de place qu’un moteur thermique, ce qui permet des porte-à-faux plus courts à l’avant et à l’arrière. L’Enyaq iV est également plus allongé et extrêmement aérodynamique, ce qui a un effet positif sur l’autonomie. Son coefficient de traînée (Cx) de 0,27 est impressionnant pour un SUV de cette taille.



Selon vous, qu’est-ce qui fait de l’Enyaq iV une véritable Skoda?

K. Neuhold : Il incarne toutes les vertus et les atouts de Skoda dans un seul véhicule et constitue une étape majeure vers un avenir durable pour l’entreprise. Il combine espace, polyvalence, et intègre des fonctionnalités aussi étonnantes qu’intelligentes. Il convient autant aux familles qu’aux jeunes actifs et se conduit parfaitement sur de longues distances, ce qui en fait le compagnon idéal de tous les jours.