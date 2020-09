Skoda franchit un nouveau pas dans sa quête d’électrification et dévoile son premier SUV 100% électrique offrant une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 510 km selon le cycle WLTP.

L’ENYAQ iV est le premier modèle de série ŠKODA reposant sur la plate-forme modulaire pour véhicules électriques (MEB) du Groupe Volkswagen. Cette plate-forme MEB est constituée d’un « skateboard », avec une batterie intégrée dans le plancher afin de gagner de l’espace. Le SUV entièrement électrique de ŠKODA est décliné en trois capacités de batterie, cinq variantes de puissance et avec une transmission aux roues arrière ou intégrale. Il est ainsi en mesure de répondre à de nombreuses exigences différentes. Permettant une recharge rapide de la batterie et offrant une autonomie pouvant atteindre 510 km selon le cycle WLTP, l’ENYAQ iV est aussi adapté à un usage au quotidien qu’aux longs trajets. Le nouveau porte-drapeau de Skoda est produit dans l’usine principale du constructeur tchèque à Mladá Boleslav, et il est ainsi le seul modèle européen reposant sur la plate-forme MEB du Groupe Volkswagen produit en dehors de l’Allemagne.

L’Enyaq iV affiche une longueur de 4 649 mm, une largeur de 1 879 mm et une hauteur de 1 616 mm. Son empattement est de 2 765 mm. L’absence de tunnel de transmission lui permet d’offrir une habitabilité similaire à celui de la Skoda Kodiaq, alors qu’il affiche une longueur inférieure à celle de la Octavia et un espace aux genoux généreux à l’arrière. Le coffre possède une capacité de 585 litres.

Il affiche une face avant au look moderne et quelques lignes qui lui permettent de dégager du caractère. Ce premier SUV entièrement électrique de la marque tchèque n’en possède pas moins un caractère vraiment unique, avec sa calandre verticale logée encore plus en avant. Ce caractère est encore renforcé par la face avant Crystal Face innovante. Dès la version ENYAQ 80 iV, 130 LED illuminent ainsi les barres verticales tandis qu’un jonc horizontal illumine la calandre.

La face avant Crystal Face intègre une fonction d’éclairage dynamique Coming/Leaving Home. Avec les modules LED des feux de croisement et des feux de route des phares matriciels Full LED, ainsi que les feux de jour, cette fonction propose une animation de bienvenue.

Proposés en option, les feux arrière Full LED intègrent une zone d’éclairage cristalline qui, tout comme les clignotants dynamiques, participent à l’animation de la fonction Coming/Leaving Home. Cette fonction s’active lorsque le véhicule est déverrouillé ou verrouillé dans de faibles conditions de visibilité. Le monogramme « Skoda » en majuscules est placé au centre du hayon, encadré par un spoiler de toit noir mat et un bouclier arrière doté d’un diffuseur gris. Un toit ouvrant panoramique coulissant est proposé en option.

Les rails de toit, les encadrements des vitres et de la calandre proposent un coloris contrastant chrome, noir mat ou noir brillant. La gamme des coloris est constituée de deux peintures standard et de sept peintures métallisées. L’ENYAQ 50 iV est équipé de série de jantes en acier de 18 pouces. Tous les autres modèles bénéficient de jantes en alliage. Au total, huit types de jantes sont proposés, leur diamètre s’échelonnant de 18 à 21 pouces.

L’habitacle suit la montée en gamme des dernières productions du constructeur tchèque en qualité et ajustements, l’Enyaq iV utilisant même des matériaux durables, 60 % habillages des sièges étant constitués de polyester produit à partir de bouteilles PET recyclées. L’ensemble fait également “minimaliste” tout en étant technologique et dont le “centre névralgique” est l’écran tactile indépendant, qui peut atteindre 13 pouces et qui peut également être contrôlé à l’aide des commandes gestuelles et de l’assistant vocal numérique Laura comprenant 15 langues. Repensé, le Digital Cockpit présente au conducteur les informations essentielles, comme la vitesse, les données de conduite et de navigation, ainsi que les systèmes d’aide à la conduite activés sur un écran de 5,3 pouces.

Marwan Khiat

Project Manager for Interior Design Architecture

Sécurité : de nouveaux systèmes d’aide et jusqu’à 9 airbags

Bénéficiant de nombreux systèmes d’aide à la conduite et possédant jusqu’à neuf airbags, l’Enyaq iV offre des niveaux maximum de sécurité active et passive, ainsi que de nouveaux équipements permettant un stationnement plus aisé. Skoda propose aux acheteurs de son SUV électrique tous ses nouveaux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite innovants. Le SUV est ainsi en mesure de prévenir automatiquement son conducteur en cas de risque de collision avec d’autres véhicules, des cyclistes, des piétons et des obstacles fixes, idéalement afin de prévenir totalement l’accident ou au moins en minimiser les conséquences. Jusqu’à neuf airbags protègent les occupants en cas d’accident. Le Proactive Crew Protect Assist tend automatiquement les ceintures de sécurité en cas de freinage d’urgence, fermant aussi les fenêtres et le toit ouvrant panoramique si une collision est imminente ou lorsque la voiture menace de partir en dérapage ou de se retourner. L’Enyaq iV est équipé de phares et de feux arrière LED de série. Des phares matriciels Full LED et des feux arrière Full LED en forme de C sont disponibles en option. Chacun des modules des feux de route matriciels intègre 24 LED, qui peuvent être contrôlées individuellement et permettent au conducteur de conserver les feux de route activés en permanence sans éblouir les autres usagers de la route. Si la caméra fixée au pare-brise détecte la présence de véhicules, de personnes ou d’objets qui réfléchissent la lumière, la technologie d’éclairage intelligente désactive automatiquement certains segments du faisceau lumineux. Parmi les autres dotations on citera deux zones pour l’affichage tête haute, le Collision Avoidance Assist, le Travel Assist qui réunit le régulateur adaptatif de la vitesse, l’Adaptive Lane Assist avec identification des travaux routiers, le Traffic Jam Assist et l’Emergency Assist ainsi que des fonctions optimisées pour le Park Assist, ce dernier pouvant désormais freiner automatiquement le véhicule et prévenir les collisions avec des piétons ou des objets en plus de prendre en charge le contrôle de la direction en entrant ou sortant de places de stationnement parallèles ou perpendiculaires à la route.

Proposée en trois capacités de batterie et cinq niveaux de puissance

Sur les deux variantes les plus puissantes, le moteur équipant l’essieu arrière est associé à un deuxième moteur électrique logé à l’avant. D’une valeur respective de 425 Nm et 460 Nm, le couple est alors transmis à la route par les quatre roues du SUV. Modèle d’entrée de gamme, l’Enyaq 50 iV est dotée d’un moteur arrière de 109 kW et d’une transmission aux roues arrière. Son couple maximal est de 220 Nm. D’une capacité brute de 55 kWh (52 kW en valeur nette), sa batterie lithium-ion lui assure une autonomie maximale de 340 km. Équipé d’une batterie de 62 kWh (58 kWh nets), l’Enyaq 60 iV peut parcourir jusqu’à 390 km avec son moteur de 132 kW délivrant un couple maximal de 310 Nm. L’Enyaq 80 iV affiche pour sa part une puissance de 150 kW pour un couple maximal de 310 Nm et une autonomie de 510 km selon le cycle WLTP. C’est ce modèle qui offre l’autonomie la plus importante. La batterie de 82 kWh (77 kWh nets) est également utilisée sur les deux variantes à transmission intégrale. Avec le deuxième moteur électrique logé à l’avant, l’Enyaq 80x iV développe une puissance de 195 kW alors que l’Enyaq RS iV affiche une puissance de 225 kW. Ces deux modèles disposent d’une autonomie de 460 km. Coiffant la gamme, la Skoda ENYAQ RS iV accélère de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes et peut atteindre 180 km/h, soit 20 km/h de plus que les autres variantes. Par ailleurs, le plus puissant des Enyaq iV peut tracter un attelage de 1 400 kg. Le SUV peut être équipé en option d’un dispositif d’attelage rétractable à commande électrique.

La batterie de 82 kWh, d’une capacité nette de 77 kWh, peut être rechargée de 5 à 80 % en seulement 38 minutes sur des bornes de recharge à courant continu (CC) adaptées. À domicile, l’Enyaq iV peut être « réapprovisionné » durant la nuit à l’aide de la wallbox en courant alternatif jusqu’à 11 kW. En fonction de la capacité de la batterie, la recharge dure entre 6 et 8 heures. Par ailleurs, l’Enyaq iV est doté d’un chargeur universel spécial iV adapté à toutes les prises de recharge classiques.

Toujours Simply Clever

Conséquence de sa conception, l’Enyaq iV est dépourvu de tunnel de transmission tel qu’il existe sur les modèles à moteur thermique. Les designers de ŠKODA en ont profité pour intégrer de nouveaux espaces de rangement intelligents. En plus de la Jumbo Box de 6,2 litres logée sous l’accoudoir central, un deuxième compartiment – en forme de pont – offre 11,4 litres de volume de rangement supplémentaires sous la console centrale. Skoda a également conçu un nouvel accessoire Simply Clever pour le compartiment logé sous le faux plancher ajustable du coffre : un insert divisé en plusieurs compartiments permettant d’éviter que des objets ne se baladent pendant le voyage. Dans le vaste compartiment principal, des solutions comme les filets de coffre SigmaQuick, faciles à déployer, permettent de conserver les bagages parfaitement rangés.

































































































