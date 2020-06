En parallèle du lancement de la nouvelle gamme Peugeot

308 dotée du Peugeot i-Cockpit, digital, la marque au Lion lance une série spéciale baptisée « Roadtrip ».

Recevant une mise à jour technologique en guise d’adieu avant son prochain renouvellement, la Peugeot 308 jouera également sur les “Séries Spéciales” durant sa dernière ligne de vie avec une première dénommé “Roadtrip” qui prend base sur la finition Allure.

La PEUGEOT 308 « Roadtrip » dispose d’éléments distinctifs développés, pour certains, spécifiquement pour cette série spéciale et la personnalisation Orange Sunset se conjugue idéalement avec la teinte de carrosserie Bleu Vertigo, nouveauté sur la gamme Peugeot 308. A l’extérieur, cette série limitée est reconnaissable grâce à des badges « Roadtrip » implantés sur les ailes avant, des jantes ZIRCON diamantées de 16 pouces et des vitres teintées sur les portes arrière, les custodes et le hayon.

L’ambiance intérieure est unique grâce à des éléments propres à cette série spéciale avec une sellerie Alcantara avec tissu losange et TEP, surpiquée Orange Sunset et Gris Tramontane, des étiquettes de sièges avant siglées « Roadtrip », des tapis de sol surpiqués Orange Sunset et Gris Tramontane, un volant, panneaux de portes, accoudoir central et soufflet de levier de vitesses (BVM) spécifiques avec surpiqûres Orange Sunset et Gris Tramontane ainsi qu’un pédalier sport aluminium avec repose-pieds et seuils de portes siglés Peugeot.

Disponible en 1.2L PureTech 130 S&S BVM6 ou EAT8 et en 1.5L BlueHDi 130 S&S BVM6 ou EAT8, cette série spéciale est livrée de série avec un large éventail d’équipements et d’aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop en boîte automatique EAT8 ou 30 km/h

en boîte manuelle avec consigne de distance inter-véhicules ajustable, le visiopark avec caméra arrière à 180°, le freinage automatique d’urgence de 5km/h à 140 km/h (selon version) et alerte de risque de collision qui détecte les piétons présents sur la voie jusqu’à une vitesse du véhicule de 60km/h, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) avec correction de trajectoire à partir de 65 km/h, l’alerte d’attention conducteur, la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation, le frein de stationnement électrique,

la navigation 3D connectée TomTom Traffic et radio numérique terrestre (DAB) et l’accès et démarrage mains libres.

Pour les clients les plus exigeants, certaines options sont disponibles, à savoir les projecteurs “Peugeot Full LED Technology”, bouclier avant dynamique, clignotants à LED avec défilement dynamique, l’alarme et superverrouillage, les sièges avant chauffants, la roue de secours galette, le pack Side security et le pack attelage.

