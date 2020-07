L’intérieur du premier SUV entièrement électrique du constructeur automobile tchèque Skoda innove également dans le domaine du design intérieur avec des sélections de design individuel.

L’intérieur du premier SUV entièrement électrique du constructeur automobile tchèque s’inspire d’espaces de vie modernes. Les nouvelles sélections de design remplacent les lignes d’équipement habituelles et mettent l’accent sur des matériaux naturels, traités et recyclés de manière durable. Dans un entretien vidéo, Norbert Weber, responsable Design intérieur chez Skoda, présente le nouvel équipement intérieur de l’ENYAQ iV et les points forts de celui-ci.

L’ENYAQ iV est le premier véhicule ŠKODA basé sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB). En quoi ŠKODA a-t-elle transformé également l’aménagement intérieur de ce véhicule entièrement nouveau par rapport à un modèle équipé d’un moteur à combustion?

Norbert Weber: L’ENYAQ iV bénéficie du long empattement de la plateforme MEB, qui permet d’obtenir un espace intérieur extrêmement généreux par rapport aux dimensions de la carrosserie. Le plancher plat sans tunnel central, similaire à celui de véhicules équipés de moteurs à combustion, y contribue également. Nous avons profité de cette spécificité conceptuelle pour conférer à l’intérieur une ambiance aérée et accentuer davantage la sensation d’un espace généreux. Et ce grâce, par exemple, au nouveau tableau de bord, lequel est organisé sur plusieurs niveaux.

Vous parlez d’un nouveau concept de design pour l’intérieur. Pourriez-vous nous décrire celui-ci plus en détail?

Norbert Weber: Le nouveau concept de design de allie un espace très généreux à une ambiance de salon VIP. Nou avons remplacé les lignes d’équipement habituelles et les nombreuses options supplémentaires par de toutes nouvelles sélections de design, qui s’inspirent d’espaces de vie modernes et dont les couleurs et les matériaux sont parfaitement harmonisés. En outre, nous proposons des packs d’options clairement structurés sur différents thèmes. Certaines options sont disponibles pour tous les modèles. Nous offrons ainsi aux clients un choix clair et simple, et cependant très personnalisé.

Quels sont les changements les plus importants en termes d’espace dans l’architecture intérieure ?

Norbert Weber: L’absence de tunnel central, par exemple, due à la conception du véhicule, offre une grande variété de possibilités. À l’avant, nous avons transformé cet espace en niveau de rangement supplémentaire sous la console centrale, laquelle est organisée sur plusieurs niveaux. À l’arrière, les passagers bénéficient d’un espace supplémentaire pour les pieds devant la place centrale et d’un espace extrêmement généreux pour les jambes grâce au long empattement. Outre cette très agréable sensation d’espace pour les passagers, l’Enyaq iV offre également un volume de coffre d’une capacité de 585 litres.

Comment qualifieriez-vous le design intérieur de l’Enyaq?

Norbert Weber: Clair, aéré, innovant et durable. Clair grâce à la facilité de configuration des sélections de design et des packs thématiques; aéré, car l’espace disponible est très généreux et procure une très agréable sensation de liberté. Innovant grâce à des fonctionnalités telles que l’écran central de 13″ et le nouvel affichage tête haute incluant la réalité augmentée. Et durable, car les matériaux utilisés sont naturels et recyclés.

Quels sont les matériaux durables et les couleurs qui constituent une nouveauté pour une voiture?

Norbert Weber: Dans une sélection de design, par exemple, les revêtements de siège sont composés à 40% de laine vierge et portent le label de la Woolmark Company. Les 60% restants sont fabriqués à partir du polyester de bouteilles en PET recyclées. Ces revêtements offrent une sensation unique au toucher et garantissent un climat d’assise très confortable. Autre exemple: le cuir est produit de manière particulièrement durable, car, au lieu de produits chimiques, un extrait de feuilles d’olivier est utilisé pour le tannage.

Quels sont, selon vous, les points forts du design intérieur de son design intérieur?

Norbert Weber: J’aime bien, en particulier, la bande décorative qui s’étend horizontalement sur toute la largeur, du tableau de bord aux panneaux des portes, ce qui renforce encore la sensation d’espace. En outre, elle met en valeur la forme de la calandre Skoda sous l’écran central et sert également d’appui pour la main lors de l’utilisation de l’écran tactile. Elle est entourée d’un matériau particulièrement doux qui s’étend dans l’ensemble de l’habitacle et procure la sensation très agréable d’être assis sur son canapé.

