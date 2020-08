SEAT:CODE inaugure son nouveau siège et célèbre sa première année en tant que “laboratoire numérique” de SEAT.

Afin de s’adapter à un contexte marqué par le changement et d’aborder avec succès la transformation numérique de l’entreprise, SEAT a annoncé en 2019 la création d’un centre de développement de logiciels, une « Software House » appelée SEAT:CODE (Center Of Digital Excellence). Un an après son lancement, ce laboratoire déménage son siège social à la Rambla 124, en plein cœur de Barcelone.

Depuis sa création, SEAT:CODE a progressivement intégré des professionnels du développement de logiciels. 100 nouveaux collaborateurs seront embauchés au cours des prochains mois pour atteindre un total de 150 employés. Tous se consacreront à guider la transformation numérique de l’entreprise et à créer des applications et des solutions numériques pour SEAT et CUPRA, ainsi qu’à la définition des solutions numériques pour le Groupe VOLKSWAGEN.

Le Président de SEAT, Carsten Isensee, a souligné que « le nouveau siège de SEAT:CODE est un autre exemple de notre engagement envers la ville qui a vu naître notre société il y a 70 ans. Barcelone est l’un des plus grands centres de numérisation et d’innovation en Europe et avec SEAT:CODE, nous contribuerons à améliorer sa position ».

SEAT:CODE a été créé dans le but de conduire la transformation numérique de l’entreprise et d’accroître son efficacité grâce à la numérisation des processus. Le tout en renforçant les modèles commerciaux autour des concepts de mobilité, de connectivité et de numérisation des véhicules.

Sebastian Grams, CIO de SEAT, membre du Conseil d’Administration de SEAT:CODE et chargé de sa direction opérationnelle, a déclaré que « SEAT:CODE n’est pas seulement un pilier stratégique et transversal destiné à améliorer l’efficacité de l’entreprise par le biais de la numérisation des processus. Il nous permet également de développer de nouveaux produits numériques pour créer de nouvelles activités, au-delà de la voiture ». En outre, Carlos Buenosvinos, Directeur Général de SEAT:CODE, contribuera à faire évoluer la société vers une entreprise axée sur le logiciel plutôt que le hardware.

Une année en tant que machine numérique de SEAT

SEAT:CODE est au service de toutes les marques de l’entreprise et se concentre plus particulièrement sur les domaines du marketing, des ventes, de la production et de la logistique ainsi que de la micro mobilité. Parmi les projets développés par l’équipe de SEAT:CODE jusqu’à présent, on peut notamment citer la plateforme de pré-commandes en ligne de la CUPRA Ateca Limited Edition et la plateforme de location de la Mii electric. À cela s’ajoutent la plateforme de suivi Fast Lane, l’application ByBus, les sites web de CASA SEAT et de CUPRA, l’application de scooters partagés SEAT MÓ, et même le développement d’un outil logistique numérique pour les respirateurs artificiels fabriqués en urgence par SEAT.

Le nouveau siège de SEAT:CODE est situé sur la Rambla à Barcelone et comprend quatre étages de bureaux. De plus, une équipe de Porsche Digital, la division logicielle de Porsche, travaillera également dans cet espace pour partager des connaissances et créer des synergies.

