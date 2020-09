La Jaguar F-Pace passe par la case restylage et s’offre un habitacle entièrement nouveau, l’info-divertissement Pivi Pro de dernière génération et un choix de moteur à quatre et six cylindres en ligne incluant des technologies d’hybridation légère MHEV et hybride rechargeable PHEV.

Cinq ans après la présentation du F-Pace, le tout premier SUV de l’histoire de Jaguar passe par l’inévitable case de restylage de mi-vie et s’offre un refonte profonde de son habitacle qui contraste avec les légères retouches extérieurs. Ainsi, on notera la présence d’un nouveau capot moteur sculpté et plus bombé surplombant une calandre plus large avec une une finition diamant tandis que les optiques adoptent une nouvelle distribution des feux et une signature lumineuse en forme de “J”. Un nouveau bouclier aux prises d’air redessinées et fermées de maille sombre et de nouvelles prises d’air latérales complètent les retouches avant. À l’arrière, le nouveau bandeau lumineux, très mince, reprend la signature Jaguar en double chicane apparue sur la I-PACE 100% électrique. La partie basse du bouclier arrière a également été redessinée. Avec la finition extérieure R-Dynamic, la nouvelle F-PACE présente une série d’éléments spécifiques pour un style plus évocateur de performances et toutes les versions sont également disponibles avec le Black Pack Extérieur, qui compose une allure plus dynamique avec encore plus de détails spécifiques en finition noir brillant

Un habitacle richement fini, entièrement nouveau

Le design du nouvel habitacle est plus affirmé, plus dynamique et davantage orienté vers le conducteur. La nouvelle console centrale, sportive et au design plus vif, rejoint le tableau de bord ; elle comprend un chargeur sans fil avec amplificateur de signal, en option, et davantage de rangements. Au cœur de ce nouvel habitacle se trouve l’écran tactile de 11,4 pouces, en verre incurvé, dans son cadre en alliage de magnésium. Il permet de contrôler le nouveau système d’info-divertissement Pivi Pro. Des garnitures authentiques, boiseries en finition naturelle non vernie ou placages d’aluminium, aux formes joliment galbées, enrichissent la partie haute des portières et courent tout le long du tableau de bord, comme le capot d’un piano. Les haut-parleurs medium à la grille métallique travaillée au laser, et la commande rotative Jaguar Drive Control symbolisent la minutieuse attention portée à chaque détail. Un nouveau Drive Selector, de nouvelles contre-portes, dotées d’une nouvelle poignée de maintien à 360°, les interrupteurs des vitres électriques, auparavant sur le dessus de la porte ont été placés plus bas, à meilleure portée, de nouveaux sièges offrant une assise plus large et de nouvelles fonctions de massage dont également parties des nouveautés annoncées.

La nouvelle F-PACE est disponible avec la motorisation hybride P400e PHEV qui ofrre 404 chevaux, au côté des tout derniers quatre et six-cylindres Ingenium, essence et Diesel. L’hybridation légère (MHEV) est aussi disponible, pour la première fois, alliée à certains moteurs. Toutes les versions de la F-PACE disposent de la transmission intégrale intelligente et de la boîte de vitesses automatique huit rapports.

