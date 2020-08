Kia Motors présente le restylage de mi-vie de son Crossover Stonic qui hérite, pour l’occasion, de plus de personnalisation, de technologies et de l’hybridation légère (Mild-Hybrid) de 48V lui permettant de réduire ses émissions.

Dévoilé en juin 2017 à Amsterdam avant un premier bain de foule au Salon de Francfort de la même année, ce crossover du segment B a été présenté par la marque comme la Kia la plus personnalisable jamais produite, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et son design se présentait comme l’un des plus originaux du constructeur lors de son lancement.

Et c’est dans cette continuité que le restylage du Stonic est dévoilé avec plus de personnalisation dont deux nouvelles teintes (Gris Magnétique et Bleu Azur) pour offrir huit options différentes avec des combinaisons entre-elles ainsi que de nouvelles jantes. Une augmentation de la personnalisation qui vient renforcer les retouches stylistiques, comme annoncé, telles que la nouvelle signature lumineuse LED tandis que le bouclier affiche des retouches tout comme les logements des feux anti-brouillard. La partir arrière reste, pour sa part, identique. A bord, le Stonic restylé accueille, de série, un nouvel écran tactile pour l’info-divertissement (8 pouces) UVO-Connect ainsi que des compteurs numériques reposant sur une dalle de 4,2 pouces.

La dotation en équipements de sécurité et d’aides à la conduite est également revue avec le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes, la détection de la perte de vigilance du conducteur, l’aide active au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, la détection des angles morts, l’assistant de conduite dans les embouteillages, le régulateur de vitesse adaptatif et autre détection du trafic en marche arrière.

Sous le capot et suivant la tendance, le crossover Stonic s’offre l’hybridation légère avec un 1.0 T-GDi uniquement associé à un système 48V disponible en 100ch et 120 ch, ce dernier pouvant être associé à une boîte à double embrayage DCT7, la transmission manuelle iMT (intelligent Manual Transmission) étant de série.











