A l’occasion des 210 ans de la marque Peugeot, l’association de “L’Aventure Peugeot” crée une nouvelle activité : la restauration et la vente de véhicules anciens.

Les véhicules seront restaurés dans les ateliers du Musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux et recevront un certificat d’authenticité à l’issue de la restauration avant d’être mis en vente.

Le choix de la première voiture restaurée s’est porté sur une voiture mythique pour la marque au lion : la PEUGEOT 205 GTi noire en motorisation 1,9L. Cette restauration réalisée dans les ateliers de l’Aventure PEUGEOT à Sochaux montre le talent et le savoir-faire des collaborateurs spécialisés dans les différents métiers nécessaires à une restauration de qualité : mécaniciens, formeurs, selliers et tôliers.

Cette nouvelle activité n’est possible que grâce à l’approvisionnement des pièces de rechange. Depuis sept ans, l’Aventure PEUGEOT travaille dans ce domaine et a transformé son magasin logistique pour constituer son stock. Des sous-traitants historiques sont sollicités pour compléter les pièces manquantes et la fabrication additive 3D peut être envisagée lorsque la fabrication d’une pièce n’est plus possible.

Dès 2021, un espace dédié aux véhicules restaurés de qualité estampillés « Par l’Aventure PEUGEOT » sera mise en place dans la plateforme de l’association. Des véhicules de particuliers seront également proposés sur cet espace lorsqu’ils auront reçu le label « qualité ».

































































