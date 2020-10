Renault tease son nouveau crossover électrique dont le showcar le préconisant sera dévoilé lors de la première édition de « Renault eWays ».

Du 15 au 26 octobre 2020 se tiendra la première édition de « Renault eWays », un événement digital pour une immersion électrique inédite. Pendant dix jours, le Groupe Renault explorera l’avenir de la mobilité, des villes et des technologies aux côtés d’experts, de partenaires et de citoyens pour ouvrir la réflexion autour de l’électromobilité. Conférences de presse, premières mondiales, keynotes et échanges sont au programme, accessibles depuis le site dédié eways.groupe.renault.com.

Le 15 octobre, Luca de Meo, CEO du Groupe Renault, inaugurera « Renault eWays » et dévoilera les nouveautés 100% électriques et hybrides du Groupe Renault dont un showcar inédit annonçant le futur crossover électrique de Renault, basé sur la toute nouvelle plateforme CMF-EV dédiée à l’électrique et dont le modèle de série viendra se frotter aux Peugeot e-2008 , Opel Mokka-e et Hyundai Kona électrique.

