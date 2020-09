Volkswagen Motorsport et sa voiture de course 100% électrique, ID.R, reviennent en force et signent une performance impressionnante à Bilster Berg.

Au cours d’une journée d’essais axées sur la performance, en préparation de la Goodwood SpeedWeek (16-18 octobre 2020), Dieter Depping (A) a bouclé le tour du circuit de 4,2 kilomètres en 1 :24,206 minutes. Le pilote d’essais et de développement Volkswagen a amélioré le record précédent, établi en 2016 (Sven Barth, prototype Step-1 MiKar C201B, 1 :33,27 minutes) de plus de neuf secondes. C’est le sixième record de l’ID.R avec une parfaite préparation pour sa participation à SpeedWeek dans environ trois semaines.

Volkswagen Motorsport a organisé deux sessions pour cette journée d’essais à Bilster Berg. Le pilote régulier Romain Dumas (F) a piloté l’ID.R dans la matinée, avant que Dieter Depping ne prenne le relais au volant de la voiture électrique de 500 kW (680 ch) dans l’après-midi. Grâce aux données et aux connaissances acquises au cours de la journée, les temps au tour se sont constamment améliorés. À midi, la voiture avait déjà battu le record d’il y a quatre ans sur le circuit, qui présente des pentes allant jusqu’à 21% et 26 % de dénivelé. Cependant, l’équipe Volkswagen Motorsport a continué à peaufiner les réglages. C’est ainsi que Dieter Depping a signé le meilleur temps au tour de la journée. L’Allemand de 54 ans a été surpris de recevoir une ovation de toute l’équipe debout, alors qu’il descendait de la voiture. « C’est évidemment un grand succès pour l’ID.R et pour moi personnellement », a déclaré le triple champion allemand de rallye. « Bilster Berg est un circuit très spécial. C’est presque comme une mini version de la Nordschleife : très varié et avec beaucoup de virages aveugles. Tout doit être réuni pour être rapide : voiture, mise au point et ligne de course. C’est pourquoi je suis si heureux de ce record. »

Le développement de l’ID.R a commencé fin 2017. La voiture a établi son premier record en juin 2018, entre les mains expertes du pilote Romain Dumas, lors de la course de côte de Pikes Peak International Hill Climbau Colorado (USA). Romain Dumas a battu le record électrique au Goodwood Festival of Speed (Royaume-Uni). Il a battu trois autres records avec l’ID.R en 2019 : la voiture a réalisé le tour le plus rapide de tous les temps sur le Nürburgring Nordschleife, avant de battre le record de course de côte à Goodwood et au Mont Tianmen en Chine.

L’essai a également ouvert la voie à une première : l’ID.R et l’ID.3 ont, pour la première fois, roulé ensemble sur la piste. L’ID.3 est le premier modèle de série de la gamme de véhicules 100% électriques de Volkswagen. La livraison de l’ID.3 1st, dont la production est limitée à 30 000 unités, a commencé ce mois-ci et la voiture sera également présente à la Goodwood SpeedWeek.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique