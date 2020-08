Avec ses 760 litres, le coffre du Tarraco est capable d’embarquer 8 500 balles de golf sans dépasser la limite de charge de la plage arrière.

La SEAT Tarraco a été désignée « Voiture idéale » par les golfeurs et les professionnels du secteur à l’occasion de la 11e édition de la Spanish Media Cup. En effet, elle répond à toutes les exigences posées par les golfeurs, tant concernant l’usage au quotidien que la pratique de leur sport de prédilection : praticité, habitabilité et respect de l’environnement. La capacité de chargement de son coffre a également joué un rôle clé.

Combien de balles de golf peut-on mettre dans le coffre d’un Tarraco ? Si une balle de golf fait 4,27 centimètres de diamètre et présente un volume de 40,679 cm³ et que le coffre d’un Tarraco 5 places a une capacité de 760 litres, combien de balles de golf ce dernier peut-il contenir ? Nous avons pu trouver la réponse avec l’aide de deux jeunes golfeurs prometteurs qui ont participé à ce remplissage de coffre hors du commun.

Tirs avec un sand wedge 56º. Pour les premiers coups, les golfeurs utilisent le sand wedge. Grâce à la précision qu’il offre, c’est le club idéal pour soulever la balle et la faire entrer sans problème. « En un jour d’entraînement sur le practice, nous frappons des centaines de balles, donc nous avons l’habitude de les taper les unes après les autres vers le même point sans grand effort physique », explique Marina Martinez, qui joue au golf depuis ses quatre ans.





8 500 au total. Après avoir fait entrer plus de 3 300 balles dans le Tarraco, la gravité prend le dessus. Il est temps de fermer le coffre et de continuer ce défi depuis la banquette arrière. « Nous transportons toujours un grand nombre de sacs et de clubs. C’est donc très pratique de pouvoir ouvrir et refermer le coffre sans utiliser les mains », souligne Oriol Martinez, qui a également commencé le golf à quatre ans. Finalement, ce sont 8 500 balles de golf qui ont pris place dans le coffre du Tarraco, sans se répandre sur la plage arrière.

Le coffre du Tarraco

102 cm de profondeur

103 cm de largeur

41 cm de hauteur

760 litres

1 920 litres avec les sièges rabattus

Une balle de golf

45,93 g

42,67 mm de diamètre

40,679 cm³ de volume

352 alvéoles

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.