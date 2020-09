Bien que déjà dévoilé, le nouveau Mokka sera présenté officiellement en première mondiale demain, 22 septembre 2020, jour où s’ouvrent aussi les carnets de commande en Allemagne.

C’est Michael Lohscheller, CEO d’Opel entouré de ses collaborateurs, qui présentera le Mokka en détail et en annoncera les prix , tant pour les versions thermiques que pour le Mokka-e électrique. Pour la première fois, la version électrique du modèle pourra également être commandée dès le début de la commercialisation.

Malheureusement, en raison des sévères restrictions appliquées à cause de l’épidémie de coronavirus, seul un petit groupe de personnes pourra participer à l’événement sur place à Rüsselsheim. Toutefois, la conférence de presse sera visible en direct à partir de 12h00 le 22 septembre sur YouTube. Dès cette date, on trouvera en salle de presse de nouvelles photos et le dossier de presse complet du nouveau Mokka.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.