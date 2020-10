Hyundai tease l’arrivée de la i20 N et laisse entrevoir certains de ses détails tout en mettant en avant la sonorité de son moteur.

Suite au succès des i30 N et i30 Fastback N, Hyundai développe une version haute performance de son tout nouveau modèle européen i20 Nouvelle Génération qu’elle tease avant sa prochaine présentation.

Cette variante issue de la division sportive “N” du constructeur sud-coréen, qui sera à l’instar des autres modèles N calibrée pour la piste et homologuée pour la route, embarquera le 1.6 T-GDi de la i30 N avec une puissance qui devrait dépasser les 200 chevaux associé à une BVM6 de série ou à une DCT8 en option. La i20 N disposera d’un châssis revu, d’une suspension plus rigide et de freins plus puissants et logiquement du système N Grin Control qui permet aux conducteurs de choisir parmi cinq modes de conduite différents qui peuvent être sélectionnés via des boutons dédiés sur le volant : Eco, Normal, Sport, N et N Custom.

Esthétiquement, la i20 N arborera (selon une vidéo postée par la marque puis retirée) les attributs de la gamme sportive Hyundai à l’image de la teinte exclusive “Performance Blue”, du spoiler arrière, du liseré rouge habillant les jupes latérales, et qu’on retrouvera sur la calandre en cascade ainsi que sur la partie arrière, des jantes spécifiques et des prises d’air béantes.

Hyundai ne se contente pas d’images mais met également en ligne la sonorité du moteur qui animera la i20 N…Enfin le ramage après le plumage de la i20 N Line dévoilée il y ‘a peu de jours.

