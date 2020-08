BMW M met en kigne une vidéo-teaser montrant les premiers prototypes de la M3 Touring entamant les tests de développement sur route.

Quelques jours après avoir confirmé que la gamme M3 sera complétée par une version Touring dont un prototype pourra être aperçu en train de rouler dans les environs du centre de développement de Garching, près de Munich, BMW tient sa promesse et met en ligne une vidéo montrant un prototype en se promenant dans le centre de développement où se trouve BMW M GmbH.

BMW garde néanmoins le prototype camouflé même après avoir teasé sa partie arrière lors de l’annonce de l’arrivée, pour la première fois dans l’histoire de la BMW M GmbH, de cette BMW M3 Touring.

Sous le capot, la BMW M3 Touring embarquera un 6 cylindres M TwinPower turbo et devrait être uniquement proposée en xDrive et boite Steptronic à 8 rapports et Drivelogic, et des puissances 480 ch pour la M3 Touring xDrive et 510 ch pour la M3 Touring M Competition xDrive… en attendant que BMW lève le voile, la marque se permettant même de “narguer” les journalistes et les fans en précisant que “toute spéculation sur le moteur et les performances est la bienvenue.

