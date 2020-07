Dévoilées au printemps lors d’une conférence de presse virtuelle, en raison de l’épidémie de covid-19, les nouvelles versions Quadrifoglio MY2020 des Alfa Romeo Giulia et Stelvio effectuent leurs premiers essais exclusifs.

Quelques semaines après leur présentation en ligne, les toutes nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio MY2020 font leurs premiers tours de roues entre les mains de la presse automobile spécialisée.

Les nouvelles Giulia et Stelvio Quadrifoglio MY2020 sont une vitrine de l’excellence d’Alfa Romeo et une expression encore plus forte de ses performances, de son ADN victorieux et d’un style incontestablement italien. La refonte de la gamme est complétée par une concentration de solutions techniques et performantes sophistiquées, intégrées à des véhicules qui incarnent l’expression la plus raffinée du savoir d’ingénierie italien actuel, le tout dans un style Alfa Romeo inimitable. Leurs performances élevées sont assurées par le puissant groupe motopropulseur bi-turbo de 2,9 V6 100% en aluminium, capable de libérer pas moins de 510 ch et un couple maximal de 600 Nm à 2500 tr / min. La transmission de la puissance aux roues est effectuée sous la responsabilité du système Alfa™ Active Torque Vectoring, assisté sur le Stelvio Quadrifoglio du système de traction intégrale innovant Q4. La transmission automatique à 8 vitesses est calibrée pour optimiser la fluidité et le confort afin que les deux modèles puissent être conduits facilement en toutes circonstances. Et c’est en mode « RACE » que les voitures expriment leur plein potentiel avec des changements de vitesse ultra rapides, effectués en seulement 150 millisecondes. Chaque version Quadrifoglio est équipée d’une série de systèmes conçus pour améliorer le plaisir de conduire et offrir à l’automobiliste l’expérience la plus authentique et la plus attrayante au volant. Ceux-ci comprennent la suspension active Alfa™, le sélecteur Alfa™ DNA Pro avec mode RACE et l’Alfa™ Active Aero Splitter sur la Giulia. Les systèmes sont tous harmonisés et adaptés en temps réel par l’unité de Chassis Domain Control Alfa™, garantissant en permanence les conditions idéales pour que le véhicule et le conducteur profitent des performances exceptionnelles des Giulia et Stelvio Quadrifoglio.

La « bande son » accompagnant l’expérience de conduite du client Quadrifoglio est fournie par un système d’échappement Dual Mode à quatre sorties, encore plus audacieux et plus engageant en mode Race. A partir des modèles 2020, les clients peuvent choisir d’équiper la Giulia et le Stelvio Quadrifoglio d’un nouvel échappement Akrapovič en titane avec des sections d’embouts d’échappement en fibre de carbone, offrant une musicalité encore plus sophistiquée.

Qualité et style

Le style italien d’Alfa Romeo exprime une simplicité élégante qui masque habilement la complexité du processus de conception créative. Le résultat – une série ergonomique et harmonieuse de lignes et d’instruments, de volumes et d’espaces enveloppant le conducteur – est pourtant issu d’un processus complexe et sophistiqué. À l’intérieur, le nouveau design de la console centrale offre une grande expérience tactile et visuelle, ainsi que plus d’espace de stockage. Le volant et le levier de vitesses gainés de cuir sont également nouveaux, tout comme les ceintures de sécurité, désormais disponibles en rouge ou vert, ainsi qu’en version classique noire. Prochainement, une nouvelle option de finition sera disponible pour les sièges sport électriques, avec un revêtement en cuir perforé. Cette nouvelle option élargit les possibilités de personnalisation des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, toujours équipées de sièges sport en cuir et en Alcantara, de série sur ces versions. Des sièges sport Sparco, avec coque en carbone sont toujours disponibles en option.

La technologie embarquée comprend un tout nouveau système d’infotainment avec écran tactile central de 8,8 pouces, proposant des services connectés et une nouvelle conception d’interface. Les autres fonctionnalités exclusives des Quadrifoglio comprennent des pages de performances, des écrans spécifiques permettant au conducteur de visualiser l’état du véhicule en temps réel – des températures des principaux composants mécaniques à la transmission du couple, de la pression turbo et de la puissance utilisée en temps réel, ainsi que des chronomètres numériques pour mesurer les niveaux d’accélération et de vitesse maximale. Les autres évolutions à l’extérieur des Giulia et Stelvio Quadrifoglio comprennent de nouveaux groupes de feux arrière à LED avec lentille sombre et une nouvelle finition noire brillante sur le trilobe avant et les badges arrière. Le Stelvio se voit quant à lui doté de nouvelles jantes de 21 pouces, exclusives à cette version Quadrifoglio.

L’adrénaline de la course combinée à une utilisation quotidienne encore plus aisée : ADAS de Niveau 2

Avec le MY2020, les Giulia et Stelvio Quadrifoglio introduisent de nouveaux systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), développés en collaboration avec Bosch pour la conduite autonome de niveau 2, gardant intact le plaisir de rester au volant, n’intervenant donc que pour assurer une sécurité totale et augmenter le confort dans trafic dense ou sur des trajets plus longs.

Le plus haut niveau de conduite autonome, octroyé dans un équilibre parfait entre plaisir de conduire et systèmes d’assistance, c’est le niveau 2. Il est atteint par définition lorsque le conducteur donne à la voiture le contrôle de l’accélérateur, des freins et de la direction dans certaines conditions. La fonctionnalité utilise des systèmes électroniques qui nécessitent une surveillance continue du conducteur, tout en offrant le soutien d’un plus grand confort sur les longs trajets. Néanmoins, le conducteur doit toujours garder le contrôle, en conservant toujours les mains sur le volant.

Les principales technologies de pointe des Quadrifoglio MY2020 sont les suivantes:

Lane Keeping Assist: détecte si le véhicule s’éloigne de sa voie si l’un des indicateurs de direction n’a pas été déclenché, et conseille le conducteur à l’aide de visuels et d’alertes, avec une intervention active pour ramener le véhicule dans la voie.

Active Blind Spot Assist: surveille les angles morts arrière mais signale également tout véhicule qui approche et corrige la direction pour éviter une collision.

Active Cruise Control: ajuste automatiquement la vitesse de la voiture pour maintenir une distance de sécurité par rapport aux véhicules qui se trouvent devant. En conjonction avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, cette technologie ajuste la vitesse dans la limite définie, pour une conduite plus confortable.

Traffic Sign Recognition and Intelligent Speed Control: ce système utilise la caméra embarquée, reconnaît les panneaux de signalisation, les signale à l’écran et alerte le conducteur de la limite de vitesse actuelle. Le système suggère donc au conducteur de réduire sa vitesse à la limite détectée. Si le conducteur accepte, les paramètres du régulateur de vitesse sont automatiquement ajustés.

Traffic Jam Assist et Highway Assist: pour compléter le régulateur de vitesse actif, ces fonctions surveillent le positionnement latéral, gardant la voiture au milieu de la voie dans un trafic intense (Traffic Jam Assistant) ou sur l’autoroute (Highway Assist), tout en ajustant la vitesse selon les limites actuelles.

Driver Attention Assist: surveille la somnolence du conducteur et déclenche une alerte, si nécessaire.

Couleurs : l’art de marier tradition et communication

La présentation internationale lors du lancement des nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio MY2020 détaillait déjà comment la philosophie au niveau du choix des couleurs avait évolué. Les designers d’Alfa Romeo ont en effet opté pour une approche qui vise à susciter des émotions, en classant les différentes finitions par «classe», et pas seulement par technologie.

Les quatre catégories sont: « Competizione », rappelant la tradition sportive de la marque; « Métal », soulignant l’esprit dynamique; « Solid », dédié à ceux qui recherchent la continuité; et « Oldtimer », qui rappelle et réinterprète l’héritage d’Alfa Romeo.

Les nouvelles couleurs « Oldtimer » – le Rouge 6C Villa d’Este sophistiqué, l’Ocre GT Junior à couper le souffle et le nouveau Vert Montreal – font leurs débuts sur les Quadrifoglio MY2020. Cette dernière teinte rend hommage à l’une des icônes de la marque, l’Alfa Romeo Montréal, lancée il y a 50 ans. Les choix de couleurs ont toujours été l’une des caractéristiques d’Alfa Romeo. Ainsi, la gamme « Oldtimer » renvoie à un héritage prestigieux, combiné à l’innovation technologique. Dans les laboratoires Alfa Romeo, de nouveaux effets, de nouveaux pigments et de nouvelles techniques d’application sont constamment explorés, pour accentuer l’effet sculptural des lignes des Giulia et Stelvio. Les couleurs, liées au patrimoine culturel et historique de la marque, sont aussi étroitement liées à l’Italie.

La palette s’intègre donc parfaitement dans le contexte architectural de ce que l’Italie fait de mieux, dans un dialogue visuel entre la voiture et le pays. Avec les photos exclusives réalisées pour mettre en valeur la teinte « Ocre GT Junior » utilisée pour la présentation à la presse de ces nouvelles versions, le photographe belge Frederik Herregods a choisi les collines de Moncalieri près de Turin, et la Piazza Vittorio Veneto au centre de la ville de Turin, pour témoigner de l’expressivité du nouveau concept de couleurs de la marque sur ces nouvelles versions ultra-sportives. Il en résulte des photos qui offrent un contraste frappant entre l’architecture classique de la cité piémontaise et le design expressif, typiquement italien, des dernières créations frappées du célèbre « Biscione ».

Caractère sportif taillé sur mesure, grâce à la nouvelle ligne d’accessoires exclusifs « Quadrifoglio Accessories Line » développée par Mopar

Pour faire ressortir le caractère sportif de l’Alfa Romeo Giulia et de l’Alfa Romeo Stelvio, la marque Mopar a créé la nouvelle gamme exclusive « Quadrifoglio Accessories Line », pour captiver les passionnés avec, notamment, un système d’échappement haute performance exclusif conçu en collaboration avec Akrapovič, des blocs optiques arrière légèrement fumés ou encore une peinture exclusive.

L’utilisation généralisée de la fibre de carbone – un matériau léger et sûr – améliore l’aérodynamisme, les performances et le rapport poids / puissance, tout en accentuant l’esthétique élégante et audacieuse de ces deux icônes Alfa Romeo. Dans le cadre de la gamme exclusive d’accessoires Quadrifoglio Accessories Line, Mopar propose encore une calandre avant avec un insert en «V», des coques de rétroviseurs extérieurs et un spoiler arrière également réalisés en fibre de carbone.

