Volkswagen dévoile les premiers détails sur le Taos, son nouveau SUV compact destiné aux marchés américains et qui viendra se positionner sous le Tiguan.

Affichant 4,42m, soit plus court de que le Tigan, pour affronter les SEAT Ateca, Mazda CX-30, Mitsubishi Eclipse Cross et autre Jeep Compass, le Taos s’annonce avec une nouvelle version du moteur quatre cylindres turbocompressé EA211 1.4 TSI qui alimente actuellement la berline Jetta, soit un 1.5 TSI de 160 chevaux et un couple maxi de 250Nm , couplé soit à une transmission automatique à huit rapports dans le modèle à traction avant, avec un mode Sport, soit à une DSG7 pour les versions à transmission intégrale. Volkswagen annonce également que le Taos offrira “un excellent rapport qualité-prix, une excellente économie de carburant plusieurs packs, ainsi que des fonctions d’infodivertissement et d’assistance au conducteur avancées.

Esthétiquement, le Taos affichera les derniers codes stylistiques de Volkswagen à l’image des feux LED en forme de L qui se prolongent dans la calandre jusqu’au logo. Le profil et la partie arrière ne semblent pas trop différer du Tarek, le SUV destiné au marché chinois.

