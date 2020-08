Kia Motors dévoile les premiers détails et les images restylage de sa berline Stinger tout en gardant un peu de suspense en ne soufflant mot sur les changements qu’elle pourrait apporter sous le capot.

Nouveau design, plus de personnalisation et de technologie, c’est ainsi que se présente la Kia Stinger 2021. Esthétiquement, la face avant se contente des feux redessinés avec un fond des blocs qui devient noir tandis que la partie arrière adopte une ligne lumineuse qui va de part et d’autre pour s’offrir une nouvelle signature lumineuse ainsi qu’un diffuseur plus sportif rehaussé par des sorties d’échappement plus grosses qu’avant et qui devrait équiper la version GT. Un spoiler discret au-dessus du coffre, de nouvelles jantes 18″ et 19″ et les packs extérieur (Dark Package et Black Package) complètent le style.

Lire aussi : Kia Stinger GTS, pour les amateurs du Drift

Au sein de l’habitacle, la Stinger s’offre un écran tactile du système d’info-divertissement plus grand (10,25 pouces), un volant retravaillé te recevant une nouvelle finition métallique, un rétroviseur sans cadre ainsi que de nouvelles selleries.

Kia ne dévoile aucune information sur les nouvelles dotations et les motorisations de la Stinger, se contentant de donner rendez-vous pour plus de détails.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.