Hyundai Motor a dévoilé les premières informations sur le restylage de sa compacte sportive signée “N Division” la plus vendue, la i30 N.

Trois photos faiblement éclairées, mais retravaillées par nos soins, laissent voir que la version sportive de la i30 restylée affiche une calandre centrale plus large, de nouveaux phares en “V”, et d’un nez qui lui est spécialement dédié. La partie inférieure de la calandre centrale s’inspire du design des jets. Elle a également été agrandie et domine le pare-chocs afin de donner une impression encore accrue d’équilibre et de puissance. Les prises d’air latérales sont parées d’ailerons flottants tout en se débarrassant des feux antibrouillards. Le tout nouveau design du pare-chocs arrière accentue encore le caractère dynamique de la N et le large diffuseur ne laisse planer aucun doute sur sa nature sportive et confère un look impressionnant à la partie arrière, tandis que la nouvelle position des phares antibrouillard rapproche le centre de gravité visuel de la chaussée.

Hyundai également en avant que la i30 N va recevoir de nouvelles jantes de 19 pouces spécifiques à la version N et plus légères que les précédentes contribuant ainsi à la réduction du poids de la compacte sportive.

Hyundai ne donne pas de détails sur la motorisation mais la i30 N devra garder le 2.0 turbo de 275 ch mais associé à une boîte automatique à double embrayage et 8 rapports N DCT.





