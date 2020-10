Fiat dévoile la toute nouvelle 500 “3 + 1” dans sa version de lancement «la Prima», troisième déclinaison de carrosserie, après les versions cabriolet et berline.

Après la présentation le 4 mars dernier de Nouvelle 500 cabriolet «la Prima», le premier cabriolet 4 places 100% électrique au monde, suivie par la berline le 8 juin, c’est aujourd’hui le Jour J pour la présentation de l’ensemble du projet Nouvelle 500 dont la version “3+1” qui se caractérise par une porte supplémentaire.

Les concepteurs du Centro Stile Fiat ont travaillé sur une solution intelligente permettant de conserver des dimensions identiques aux autres versions (3 632 mm) mais en ajoutant une petite porte additionnelle à ouverture antagoniste côté passager. Tout comme la première 500 de 1957 qui disposait de portes s’ouvrant vers l’arrière. Un retour aux racines mêmes du modèle en quelque sorte pour un dialogue fructueux entre passé et futur.

La troisième petite porte s’ouvre donc dans la direction opposée. Compte tenu de l’absence de montant central, il est ainsi possible d’accéder ou sortir de l’habitacle plus confortablement (+44 cm en largeur d’accès), de charger et décharger plus facilement de gros objets ou d’installer plus rapidement et aisément un enfant à l’arrière. Lorsque la troisième porte est fermée, il n’y a visuellement pratiquement aucune différence avec les autres 500. L’augmentation du poids est limitée à 30 kg, sans effet significatif sur la maniabilité ou la consommation.

Pour une sécurité optimale, la troisième porte ne peut être ouverte qu’après ouverture de la porte avant droite afin d’éviter que l’un des passagers arrière ne puissent l’ouvrir accidentellement.

Nouvelle 500 3+1 : édition de lancement “la Prima”

Tout comme les versions cabriolet et berline, Nouvelle 500 3 + 1 est présentée au lancement en édition «la Prima». Elle se distingue par son style, son exclusivité, sa technologie et sa connectivité. Trois coloris sont disponibles : Rose Gold, Glacier Blue et Onyx Black. Nouvelle 500 3 + 1 «la Prima» se caractérise par ses phares à LED au design «Infinity», ses jantes bicolores de 17’’ diamantées et des inserts chromés sur les flancs et le long des vitres latérales, par des sièges, tableau de bord et volant revêtus d’éco-cuir, un monogramme Fiat sur les sièges, un volant bicolore et une plaque exclusive «la Prima» au niveau du montant de porte. En termes de confort, cette version dispose aussi de sièges avant à 6 réglables, de sur-tapis, d’un rétroviseur intérieur photochromatique et de capteurs de stationnement «drone view» à 360 °.

Sur le plan technologique, la version «La Prima» intègre les systèmes ADAS les plus avancés :

Limiteur de vitesse intelligent (iACC)

Alerte de franchissement de ligne

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes

Caméra de recul avec lignes dynamiques

Capteurs de stationnement à 360 ° et capteurs d’angle mort

Capteurs automatiques de pluie et de luminosité

Appel d’urgence

Frein de stationnement électrique

En outre, elle Il dispose de série de la climatisation automatique, d’une clé en forme de galet, d’un chargeur rapide de 85 kW et d’un câble Mode 3 de 11 kW pour une charge à domicile ou sur borne publique.

A noter que son niveau d’équipements de sécurité très élevé lui permet d’accéder à la conduite autonome de niveau 2, une première pour une citadine.

Enfin, elle reçoit le nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 à écran central tactile de 10,25″ avec fonctions navigation, radio DAB et CarPlay/Android Auto sans fil. S’y ajoutent l’écran TFT couleurs de 7’’ devant le conducteur, le chargeur de smartphone par induction et enfin de l’Uconnect Box (un boîtier télématique permettant l’accès à des services connectés).































