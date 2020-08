Presque à découvert, la nouvelle BMW M4 Coupé s’est offert une sortie privée sur le Red Bull Ring et ce en ouverture du GP Moto de Styrie dont le vainqueur remportera un exemplaire.

C’est en compagnie de la nouvelle M4 GT3, d’une puissance de plus de 500 chevaux, qui deviendra le nouveau modèle haut de gamme de BMW M GmbH en compétition à partir de la saison 2022, que la nouvelle BMW M4 a fait son apparition en laissant voir un peu plus ses détails et ce à quelques semaines de sa présentation prévue au mois de septembre.

Cette sortie fait ainsi ressortir les grandes prises d’air noires et les ouïes verticales aux extrémités du pare-choc et flanquant cette calandre avant à la forme toujours aussi discutée. Le pare-choc arbore une lève inférieur qui va de part en part, la M4 Coupé disposant également de jantes peintes en noire et des étriers de freins rouge.

Sous le capot, la BMW M4 Coupé sera proposée en deux niveaux de performance avec une variante de 480 ch avec une boîte manuelle à 6 vitesses et un modèle de compétition de 510 ch et une boîte M à 8 vitesses avec Drivelogic. Par rapport au modèle précédents, les moteurs six cylindres en ligne des nouvelles voitures de sport hautes performances offrent une puissance accrue de 49 ch et 60 ch (modèles Competition) et un couple maximal de 650 Nm.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.