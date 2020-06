Bentley présentera ce 30 juin le restylage du Bentayga, modèle qui avait fait entrer la marque de plain-pied dans le monde du SUV luxe.

En 2016, Bentley franchissait le pas, qui semblait hérétique, en dévoilant le Bentayga dont le design se voulait intemporel et sans prendre de rides mais que le poids des quelques années passées semblent l’obliger à passer par la case restylage malgré un succès au courant de cette période comme l’atteste les 20.000 unités écoulés et dont le prix de départ est , il est important de le rappeler, 175.000 euros.

Un millésime que Bentley présentera ce 30 juin, le Bentayag étant la première voiture lancée dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale Beyond100 de Bentley, un voyage qui verra la société “devenir le leader mondial de la mobilité de luxe durable”, annonce le constructeur de Crewe.

Le Bentayga restera le SUV le plus rapide, le plus luxueux et le plus polyvalent au monde, offrant une véritable expérience de conduite Bentley et présentant un luxe sans précédent combiné à des performances sans effort et à une utilisation quotidienne, promet le constructeur tout en accompagnant son communiqué par un teaser-vidéo dévoilant plusieurs détails et retouches qu’apportera ce millésime.

Ainsi on remarque de nouvelles jantes, la nouvel instrumentation digitale, un volant plus sportif multifonctions aux nouvelles commandes, un écran d’infodivertissement revu, l’exclusive montre analogique de la console centrale mais également les feux “LED Crystal Star Matrix”.

Après l’avoir proposé en cinq versions avant la disparition d’offre diesel avec le moteur V8 4.0-litres de 435 chevaux, le Bentayga l’est actuellement en W12 6.0-litres de 635ch et en V8 de 550ch tandis que l’offre la plus efficiente est proposée sur le Bentayga Hybrid équipé d’une moteur 6-cylindres en V associé à un moteur électrique, le tout offrant une puissance de 449 chevaux. Une gamme qui sera gardé mais qui pourrait être renforcée par une seconde offre hybride mais en V8 comme sur le Cayenne Turbo S- E-Hybrid de Porsche.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.