Le tout premier classement Euro NCAP 2020 portant sur les aides à la conduite a été dévoilé pour 10 modèles testés.

Si l’Euro NCAP est plus connu pour ses crash-tests dont la première salve à valu 5 étoiles à la Toyota Yaris, cette organisme européen dispose désormais d’un second classement dédié aux aides à la conduite dont les résultats viennent de tomber et ce avec un premier classement de l’année.

Pour son évaluation 2020 des systèmes d’assistance sur autoroute, Euro NCAP a développé des protocoles d’essai et d’évaluation dédiés, répartis sur deux domaines principaux : La compétence d’assistance, basée sur l’équilibre entre l’engagement du conducteur et l’assistance du véhicule, et la sécurité auxiliaire.

Classement du système

Classement du système

Les systèmes marquent des points dans chacun des protocoles décrits ci-dessus. Certains protocoles donnent un score plus élevé que d’autres. Le score dans les deux premiers domaines d’évaluation – l’engagement du conducteur et l’assistance du véhicule – est comparé et le score le plus faible intervient dans le total. L’équilibrage de ces deux domaines confirme la campagne 2018, qui avait démontré qu’une bonne performance dans un domaine n’est utile que si elle est également optimale dans le second. Le score le plus faible s’ajoute au score de sécurité auxiliaire pour donner un total. Les scores totaux sont ensuite répartis dans les classements suivants :

Que signifient les classements?

Un système d’aide au véhicule ‘entry’ fournit généralement une assistance dans les scénarios les moins difficiles et comprend uniquement un système ACC et de maintien sur la voie de base, sans fonctionnalités supplémentaires. Ou les performances du système en matière de compétence d’assistance sont très déséquilibrées entre l’engagement du conducteur et l’assistance au véhicule. La sécurité auxiliaire est limitée.

L’ACC et le maintien sur la voie fonctionnent généralement bien dans les scénarios les moins difficiles, mais le système offre une sécurité auxiliaire plus performante que les véhicules classés ‘entry’. Les véhicules déséquilibrés avec une bonne sécurité auxiliaire se retrouvent également dans cette catégorie.

L’ACC et le maintien sur la voie fonctionnent bien dans la plupart des situations et le système maintient le conducteur engagé. Les systèmes ‘good’ comprennent également des fonctions supplémentaires pour accroître l’assistance au conducteur et assurer une bonne sécurité auxiliaire.

Les véhicules de la catégorie Very Good sont pourvus de systèmes ACC et de maintien sur la voie de pointe, avec des fonctions supplémentaires pour soutenir le conducteur et le maintenir engagé. Ces véhicules fournissent également un haut niveau de sécurité dans des scénarios difficiles, en utilisant le jeu de capteurs étendu dont ils sont équipés.

