Hyundai Motor dévoile pour la première fois des images des nouvelles Kona et Kona N Line qui seront lancées prochainement, et qui présentent désormais également le nouveau design “Sensuous Sportiness” de la marque.

La nouvelle Kona a l’air plus robuste, avec un front plus large et des lignes plus épurées. Les nouveaux feux de jour DRL offrent un design moderne et de haute technologie. Un pare-chocs robuste avec plaque de protection contribue en outre à son apparence robuste.

Pour la première fois, Hyundai présente également une Kona N Line, avec des détails de design aérodynamiques. La prise d’air inférieure, le pare-chocs plus agressif avec les ailettes de refroidissement dans les coins et des lignes plus épurées sont frappants. Avec cette version, Hyundai rend sa gamme N Line encore plus accessible et la gamme Kona compte ainsi séduire un public encore plus large.

