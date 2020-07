Porsche dévoile enfin les 911 Turbo, Coupé et Cabriolet, qui font office de versions de “lots de consolation” à défaut de pouvoir s’offrir la 911 Turbo S et ses 650 chevaux.

Les deux nouveaux modèles affichent un gain de puissance et une augmentation de leur vitesse de pointe qui avec leur moteur de 580 ch, soit 40 ch de plus que leur prédécesseur, franchissent les 100 km/h départ arrêté en 2,8 s (-0,2 s par rapport au modèle précédent). Dotée d’un couple de 750 Nm (+40 Nm par rapport au modèle précédent), la voiture bénéficie d’une accélération encore plus fluide et plus spontanée, sans la limite de temps de la fonction de surcroît de puissance temporaire (overboost). Ainsi, en termes d’accélération, de puissance et de couple, la nouvelle 911 Turbo n’a rien à envier à la 911 Turbo S de la génération précédente, l’actuelle affichant une puissance de 650 ch et 800 Nm de couple maxi. La transmission est assurée par une boîte de vitesses à double embrayage PDK 8 rapports avec son réglage spécifique aux modèles Turbo. La vitesse de pointe est inchangée, à 320 km/h.

Esthétiquement, il existe très peu de différences entre les 911 Turbo et 911 Turbo S si ce n’est un design distincts des jantes même si les deux versions proposent des dimensions identiques avec 20″ à l’avant et 21″à l’arrière. Au sein de l’habitacle, le constat est identique avec des matériaux et dotations similaires. Il est possible de souligner encore davantage l’esthétique et d’améliorer les performances avec deux nouvelles options : le pack de conception allégée et le pack Sport. Le premier réduit de 30 kg le poids du modèle Coupé, notamment grâce aux sièges-baquets intégraux optimisés en poids, au retrait de la banquette arrière et à la réduction des garnitures d’isolation phonique, qui permet par ailleurs au conducteur de mieux profiter de la signature sonore du moteur. Le pack Sport, quant à lui, inclut le pack Sport Design 911 Turbo associé à des éléments décoratifs supplémentaires en Noir et en carbone, ainsi que des feux arrière Exclusive Design.

Pour la première fois, un système d’échappement sport est proposé en option sur la 911 Turbo. Autre nouveauté : les deux variantes de châssis. Le châssis PASM de série offre une vraie polyvalence entre sportivité et confort. Le châssis Sport à réglage électronique avec surbaissement de 10 mm est quant à lui nettement plus rigide, pour une agilité accrue de la nouvelle 911 Turbo. Ce réglage est conçu pour améliorer la dynamique de conduite et assurer davantage de stabilité à vitesse élevée. Proposés en option, le système actif de stabilisation hydraulique antiroulis PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) et les freins céramique PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) avec étriers fixes à dix pistons contribuent également à améliorer la dynamique de conduite.

