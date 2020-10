Porsche complète la gamme Panamera en dévoilant de nouveaux modèles, le fleuron de la gamme offre désormais une puissance cumulée de 700 ch et un couple de 870 Nm.

Avec son bloc V8 biturbo de 4,0 l de cylindrée et 571 ch (420 kW) de puissance, associé à un moteur électrique de 100 kW (136 ch), la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid est la version la plus puissante de la gamme entièrement remaniée. Le nouveau modèle bénéficie par ailleurs d’une autonomie en mode tout électrique à la hausse (jusqu’à 30 % supplémentaires) grâce à sa nouvelle batterie de 17,9 kWh et à ses modes de conduite optimisés. La nouvelle Panamera 4 E-Hybrid n’est pas en reste. Comme sur la génération précédente, son moteur électrique est associé à un V6 biturbo de 2,9 l d’une puissance de 330 ch (243 kW), pour une puissance cumulée de 462 ch (340 kW).



Un trio hybride offrant une expérience de conduite électrique optimisée

Porsche poursuit la mise en œuvre de sa stratégie E-Performance. Avec la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid d’une puissance cumulée de 560 ch (412 kW) récemment dévoilée par la marque, Porsche propose au total, pour la première fois, trois modèles Panamera hybrides rechargeables. Véritable cœur du groupe motopropulseur, le moteur électrique est intégré à la transmission à double embrayage huit rapports (boîte PDK). Il délivre également une puissance de 100 kW (136 ch) et un couple maximal de 400 Nm. L’interaction du bloc électrique avec le moteur thermique confère aux nouveaux modèles des performances de conduite exceptionnelles. Avec son pack Sport Chrono fourni de série et son moteur V8 biturbo de 4,0 l qui délivre désormais 571 ch (420 kW) au lieu des 550 ch (404 kW) de la génération précédente, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid expédie le 0 à 100 km/h en 3,2 s, soit 0,2 s de moins que sa devancière, et affiche une vitesse de pointe de 315 km/h, soit un gain de 5 km/h. La Panamera 4 E-Hybrid, quant à elle, atteint les 100 km/h départ arrêté en seulement 4,4 s (- 0,2 s) et offre une vitesse maximale de 280 km/h (+ 2 km/h).



La capacité brute de la batterie haute tension passe de 14,1 à 17,9 kWh grâce à l’optimisation des cellules. Par ailleurs, les modes de conduite ont été repensés pour permettre une utilisation encore plus efficiente de l’énergie électrique. La nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid bénéficie d’une autonomie en mode 100 % électrique pouvant atteindre 50 km en cycle WLTP EAER urbain (NEDC : jusqu’à 59 km), tandis que l’autonomie électrique maximale de la Panamera 4 E-Hybrid s’élève à 56 km en cycle WLTP EAER urbain (NEDC : jusqu’à 64 km). La recharge des modèles Porsche hybrides rechargeables s’effectue de préférence au moyen des systèmes résidentiels (prise domestique standard ou prise industrielle). Spécifique à ces variantes, le Porsche Mobile Charger fourni de série bénéficie d’une capacité de recharge pouvant atteindre 7,2 kW. Il est également possible de recharger les véhicules sur les infrastructures publiques au moyen d’un câble de type Mode 3.



Un design affiné

Le bouclier avant redessiné de la Panamera Turbo S E-Hybrid se démarque par ses doubles blocs optiques Turbo en forme de C ainsi que ses entrées d’air latérales élargies. À l’arrière, le bandeau lumineux repensé traverse désormais l’intégralité du capot et épouse les lignes du coffre. La dotation de série peut être complétée par différentes options, telles que les blocs optiques arrière teintés Exclusive Design avec animation dynamique « Coming Home » et « Leaving Home », trois nouvelles jantes de 20 et 21 pouces et deux nouvelles teintes de carrosserie (Cerise métallisé et Brun Truffe métallisé).



Le système Porsche Communication Management (PCM) bénéficie d’une meilleure résolution d’affichage et comprend des services supplémentaires, tels que la connectivité sans fil Apple CarPlay.



Des performances supérieures, un confort accru

Les systèmes de réglage du châssis ont été optimisés pour offrir davantage de sportivité et de confort de conduite sur l’ensemble de la gamme Panamera. Pour cela, certains systèmes ont été entièrement repensés. Avec la nouvelle génération de direction assistée et les nouveaux pneumatiques, les modèles bénéficient désormais d’une dynamique latérale accrue et d’une plus grande précision. Véritable fleuron de la gamme, la Panamera Turbo S E-Hybrid est équipée de série de tous les systèmes de réglage du châssis actuellement disponibles, tels que le Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), qui comprend également le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), les roues arrière directrices avec la direction assistée Servotronic Plus ainsi que le système de freinage Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

