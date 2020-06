Lexus lève le voile sur le millésime 2021 de sa berline IS qui se veut plus une profonde refonte qu’une nouvelle génération.

Gardant un lien étroit avec l’actuelle mouture, la IS 2021 présente des proportions plus basses et plus larges avec des ailes musclées allongées pour loger les roues de 19″ avec pneus de plus grand diamètre en option. La marque annonce que la châssis affiche plus de rigidité et que les suspensions ont été retravaillées.

À l’avant de la nouvelle IS, les versions standards sont dotés d’une nouvelle calandre dont la conception intègre des petits motifs de sablier alors que sur les modèles F SPORT, des formes géométriques sur un motif de sablier se combinent à un motif grillagé pour accentuer le caractère sportif du véhicule. Les modèles F SPORT sont également dotés d’une prise d’air dans le bas de la calandre qui permet la circulation de l’air pour contribuer au refroidissement des freins, une conception inspirée de la Lexus RC F. La IS est dotée de nouveaux phares amincis qui comportent des feux avec une signature en « L » prononcée qui s’étend sur l’axe latéral et des phares à LED à triple faisceau en option sont également redessinés pour s’agencer au capot à profil bas. Vers l’arrière de la IS, le regard est immédiatement attiré par la bande lumineuse arrière en forme de « L » qui s’étend sur toute la largeur du véhicule. Cinq nouvelles couleurs extérieures sont offertes sur la Lexus IS 2021, dont Iridium, Gris orage, Infrarouge* et Bleu de Grèce. Ces nouvelles couleurs viennent s’ajouter à d’autres options extérieures populaires comprenant Ultra blanc, Blanc éminent nacré, Argent atomique, Caviar et Bleu ultrasonique mica 2.0.

Au sein de l’habitacle qui garde sa montre centrale, la IS subit un changement profond avec un écran tactile de 8.0″ (10,3″ en option) désormais en position flottante en haut de la console centrale telle une tablette. Une nouvelle instrumentation et la console centrale sont également nouveaux même si la profusion de boutons reste palpable, ce qui dénote un peu avec la tendance actuelle.

L’intérieur comprend également une sellerie NuLuxe, avec un siège du conducteur à 10 réglages assistés et un siège du passager avant à 8 réglages assistés, le contrôle automatique de la température à deux zones avec commandes à effleurement, un toit ouvrant assisté en option et une télécommande Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir.

De nouvelles garnitures ornent chaque portière des modèles F SPORT d’un motif graphique constitué de lignes embossées qui s’entrecroisent, représentant une nouvelle forme d’expression décorative de Lexus et le savoir-faire artisanal des takumi. L’ornementation décorative est pour la première fois finie en peinture noir métallisé, une pellicule géométrique noire ou en ornementation unique en bois argenté, exclusive aux modèles F SPORT équipés du groupe Maniabilité dynamique. On retrouve aussi des garnitures noires sur différentes surface, qui créent une atmosphère à la fois digne et sportive.

Le noir, le Caramel satiné et le Rouge Rioja sont offertes comme couleurs de sellerie NuLuxe de série. Sur les groupes F SPORT, les options comprennent le noir, le Rouge circuit et la couleur deux tons noir/blanc, tandis que le groupe F SPORT 3 avec groupe Maniabilité dynamique comprend un habitacle noir ou Rouge circuit.

Le Système de sécurité Lexus+ (LSS+) de série équipant la nouvelle IS reçoit des ajouts pour 2021 sous forme du nouveau système LSS+ 2.5. Plusieurs des caractéristiques clés qui font partie du Système de sécurité Lexus+ ont été améliorées, et quelques éléments clés y ont été ajoutés.

D’abord, sur le système de précollision, qui comprend l’alerte de collision frontale, le freinage d’urgence automatique et la détection des piétons et des cyclistes, on notera une amélioration de la caméra à lentille unique et des éléments du radar à ondes millimétriques pour étendre la portée d’intervention.

Le régulateur de vitesse dynamique avec plage complète de vitesses peut être activé à plus de 50 km/h et il est conçu pour effectuer des contrôles de distance de véhicule à véhicule jusqu’à 0 km/h. Il peut aussi reprendre son fonctionnement à partir d’un arrêt. Le régulateur de vitesse dynamique à radar reçoit un nouveau dispositif qui permet les dépassements en douceur des véhicules plus lents. Quand le véhicule se trouve derrière un véhicule circulant à une vitesse inférieure à la vitesse préréglée, une fois que le conducteur enclenche le clignotant, le système fournit une première augmentation de l’accélération en préparation du changement de voie. Après le changement de voie, le véhicule continue d’accélérer jusqu’à ce qu’il atteigne la vitesse de conduite préréglée originale.

L’alerte de sortie de voie est conçue pour aider à avertir le conducteur en cas de détection de sortie de voie du véhicule sans signalement, au moyen de vibrations du volant ou d’une alerte sonore. Lorsque le régulateur de vitesse dynamique à radar est régléet activé, l’aide au maintien dans la voie est conçue pour fournir une légère force de direction afin d’aider à diriger le véhicule vers le milieu de la voie pour aider le conducteur à rester dans la voie en utilisant les lignes de délimitation des voies ou un véhicule qui précède. Le système d’aide au maintien dans la voie avertit le conducteur au moyen d’une alerte visuelle accompagnée soit d’une alerte sonore, soit d’une vibration du volant. Dans la nouvelle IS, la performance du système de reconnaissance de voie, qui rend le système d’aide au maintien dans la voie possible, a été améliorée grâce à une meilleure reconnaissance des lignes de délimitation des voies et des bordures de la route, une meilleure détection de la force G latérale, ainsi qu’un contrôle et une stabilité accrus après un changement de voie.

Parmi les autres caractéristiques du système LSS+ 2.5, notons le système intelligent de commande des phares de route, qui détecte les véhicules qui précèdent ou qui viennent en sens inverse, et qui bascule automatiquement entre les phares de route et les pharesde croisement.

Pour aider les conducteurs de la Lexus IS à changer de voie en toute confiance, le moniteur d’angles morts de série est conçu pour vous aider à détecter les véhicules qui approchent ou qui sont positionnés dans les voies adjacentes et à vous avertir de leur présence. Le système d’alerte de circulation transversale arrière de série peut offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire en aidant à détecter les véhicules qui approchent de chaque côté lorsque le véhicule recule,et en émettant une alerte visuelle et sonore.

Rapide, amusante, féroce : la signature « F » de F SPORT

Reconnaissables dès le premier coup d’œil, les modèles F SPORT reçoivent une panoplie d’éléments de style et de performance, dont un pare-chocs avant assorti d’améliorations aérodynamiques fonctionnelles, un pare-chocs arrière, un cadre de calandre, un becquet de coffre arrière et une moulure de bas de caisse exclusifs, et plus encore.

À cela s’ajoutent des roues F SPORT de 19 po, un enjoliveur exclusif et des pneus arrière plus larges qui contribuent aux performances dynamiques (265/35R19), une prise d’air froid avec générateur de son, ainsi qu’un échappement et un diffuseur F SPORT. De plus, des emblèmes F SPORT exclusifs ornent les côtés et l’arrière du véhicule.

À l’intérieur, des plaques de protection en acier inoxydable ornent les seuils de portière de la nouvelle IS. Le regard est tout de suite attiré par les élégants sièges avant F SPORT, en particulier lorsqu’ils arborent la nouvelle couleur Rouge circuit en option. Les sièges avant sont aussi chauffants et ventilés de série. Un volant chauffant gainé de cuir avec ornement central exclusif, offert en option, un levier de changement de vitesses gainé de cuir perforé et un compteur d’instruments combiné F SPORT accueillent le conducteur, de même qu’une pédale d’accélérateur, une pédale de frein et un repose-pied F SPORT exclusifs. Les sièges avant distinctifs offrent en option un soutien lombaire à 2 réglages assistés, ainsi que des appuis-tête à 4 réglages assistés. Des garnitures F SPORT exclusives sur les portières sont mises en valeur par une pellicule noire à motif géométrique autour des commandes d’ouverture des glaces. Le dispositif de contrôle actif du son a été amélioré afin de renforcer les notes de performance exaltantes du moteur V6 tout en réduisant les sons désagréables.

Les modèles F SPORT peuvent également être équipés d’un groupe Maniabilité dynamique qui comprend, entre autres, la suspension variable adaptative. Pour 2021, les ingénieurs ont optimisé la force d’amortissement de cette suspension pour en améliorer les performances. Le groupe Maniabilité dynamique comprend également des roues BBS de 19 po en alliage forgé plus légères, finies en noir mat. Les roues BBS de 19 po sont non seulement impressionnantes, mais chacune est aussi plus légère d’environ 2 kg que les roues de 19 po F SPORT de série.

Les modèles F SPORT 3 avec groupe Maniabilité dynamique reçoivent un aileron arrière et des recouvrements de rétroviseurs latéraux en fibre de carbone exclusifs ainsi qu’un coussin pour les genoux au bloc central avec des surpiqûres contrastées.

Motorisations

La Lexus IS 2021 sera disponible en version à propulsion arrière et à traction intégrale, et trois groupes propulseurs distincts sont disponibles selon la version.

La Lexus IS 300 à propulsion arrière est équipé d’un moteur 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres à refroidisseur d’air. Le moteur de 2,0 litres est mis à jour pour 2021, avec une commande de transmission adaptative qui aide à déterminer le rapport le plus approprié pour chaque situation de conduite, en fonction de l’intervention du conducteur, afin d’obtenir une réponse linéaire. Doté d’une puissance de 241 chevaux, le robuste 4 cylindres génère aussi un couple puissant de 350 Nm sur une plage de couple plate allant de 1 650 à 4 400 tr/min. Ce moteur n’est pas seulement puissant, il est aussi efficace, grâce à un système de distribution à calage variable intelligent à large gamme VVT-iWsophistiqué qui permet au moteur de passer du cycle de combustion Otto au cycle Atkinson pour maximiser son efficacité. Il est équipé d’une transmission automatique Sport Direct Shift à 8 rapports. Il intègre aussi un système d’intelligence artificielle de la force d’accélération G (G-AI) qui surveille de multiples paramètres de performance pour déterminer la sélection optimale des rapports.

Pour traction accrue dans les climats froids, la Lexus IS 300 est également disponible avec une traction intégrale. La Lexus IS 300 AWD est propulsée par un moteur V6 de 3,5 litres développant 260 chevaux et un couple de 230 Nm transmis aux quatre roues au moyen d’une boîte automatique 6 rapports. Le système de traction intégrale à commande électronique est conçu pour aider à améliorer la traction et l’adhérence en faisant varier automatiquement la répartition du couple entre l’avant et l’arrière. Sur route sèche, il maintient une répartition du couple avant/arrière de 30:70 pour une performance maximale, mais il peut envoyer jusqu’à 50 % de la puissance aux roues avant dans certaines conditions.

Les acheteurs à la recherche d’un maximum de puissance seront comblés par la Lexus IS 350 AWD équipée d’un V6 de 3,5 litres qui produit 311 chevaux et un couple de pointe de 380 Nm, jumelé à une boîte automatique 6 rapports. La Lexus IS 350 AWD accélère de 0 à 96 km/h en 5,7 secondes, ce qui vient confirmer son indéniable pedigree hautes performances.

