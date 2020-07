Suzuki lance une version restylée de sa citadine pétillante, la Swift qui bénéficie de plusieurs évolutions sur le plan du design extérieur, du groupe motopropulseur et différents équipements de sécurité supplémentaires.

Lancée en 2017, la Swift actuelle s’est classée parmi les trois finalistes de l’édition 2018 des « World Urban Car Awards », et s’est vendue à plus 745 000 exemplaires dans plus de 119 pays. Un beau parcours qui a néanmoins besoin d’un coup de jeune de mi-vie avec une nouvelle calandre doté d’un jonc en métal et un bouclier revu auxquels on peut rajouter des jantes en alliage léger polies, un large choix de coloris extérieurs bi-ton et une vaste palette d’inserts décoratifs gris argent intérieurs.

Outre la vaste gamme d’équipements de sécurité déjà disponibles sur sa devancière, dont le système d’aide au freinage à double capteur, la fonction d’alerte de vigilance du conducteur et le système de gestion des feux de route, la Swift restylée bénéficie désormais des fonctions de reconnaissance de panneaux de signalisation, de détection des véhicules dans les angles morts et d’aide à la correction de trajectoire.

Sous le capot, le moteur 1.2 DUALJET (K12D) de 83 ch à 6 000 tr/mn et 107 Nm de couple est associé de série au système d’hybridation légère SHVS intégrant une batterie lithium-ion de plus grande capacité qui passe de 3 Ah à 10 Ah.

Suzuki n’aborde aucun détail sur la Swift Sport qui, pour rappel, vient juste de bénéficier d’un moteur 1.4 BOOSTERJET associé à un système d’hybridation légère SHVS 48V.

