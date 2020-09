Peugeot révèle le premier opus de son label Peugeot Sport Enginereed, la 508 PSE forte de 360 chevaux et 520 Nm de couple, soit la la voiture de série la plus puissante jamais construite par le Lion.

Véritable vitrine technologique, la 508 PSE est la quintessence de l’expertise des ingénieurs de Peugeot Sport qui ont largement fait leurs preuves aussi bien dans dans des compétitions internationales comme le WRC (World Rally Championship), le DAKAR, Pikes Peak ou le WEC (Word Endurance Championship) qu’avec le développement du concept 208 FE en 2013 et de 308 R HYbrid en 2015.

Le groupe motopropulseur délivre 360 ch et 520 Nm de couple grâce à la combinaison des énergies thermiques et électriques. Cette alliance permet d’afficher un 0 à 100 km/h en 5,2s, le 1000m départ arrêté en 24,5s, le 80 km/h à 120 km/h en 3s et une vitesse maximale bridée électroniquement de 250 km/h.

En matière d’hybridation, 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED bénéficie de l’expertise de la marque avec les récents lancements des PEUGEOT 3008

HYBRID/HYBRID4 et 508 HYBRID couplée à celle de PEUGEOT

SPORT avec son expérience d’hybridation. Les modes de recharge sont

flexibles et adaptés à chaque situation du quotidien avec en moins de 7 heures sur une prise domestique standard, en 4 heures sur une prise renforcée 16 ampères et en moins de 2 heures sur une Wall Box 32 ampères.

La 508 PSE profite de optimisation de l’amortissement variable à trois modes (Confort, Hybrid,Sport) et de cinq modes de conduite ( électrique, Confort, Hybrid, Sport et 4WD), d’une assiette abaissée et de voies élargies de 24 mm à l’avant et de 12 mm à l’arrière. En plus de ses 4 roues motrices et pour une sécurité optimale, 508 PSE est livrée avec toutes les aides à la conduite disponibles dans la gamme Peugeot 508 : night vision, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide au maintien de la position dans la voie de circulation, freinage automatique d’urgence, etc.



La carrosserie se pare d’éléments distinctifs propres à cette version avec, à l’avant, une calandre acérée, bouclier avant, écopes et monogramme Kryptonite, en latéral avec trois foils aux décors spécifiques, rappel des trois griffes sur l’enjoliveur de custodes pour la berline et sur l’aile avant pour le SW et à l’arrière avec des sorties d’échappement noires par traitement électrolytique et diffuseur central noir brillant tandis que les jantes de 20 pouces sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S et abritent des étriers de freins avant Peugeot SPprotKryptonite. Enfin , la 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED est disponible en trois teintes de caisse : gris Sélénium (spécifique), noir Perla Nera, blanc Nacré. Tous les monogrammes de 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED sont noirs afin de surligner la sportivité naturelle de PEUGEOT 508.

Le Peugeot i-Cockpit prend ici toute sa dimension avec un volant compact doté de trois griffes Kryptonite, éléments distinctifs du label PEUGEOT SPORT ENGINEERED, et d’un combiné tête haute 100% numérique. Les animations graphiques de ce dernier et de l’écran central 10 pouces HD ont adopté la signature du label pour toujours plus d’exclusivité. La sellerie des sièges « confort-fit » est spécifique avec un mix cuir, maille 3D et Alcantara. L’habitacle se pare de doubles surpiqures gris Tramontane et Kryptonite. Le système audio Hi-fi FOCAL est livré de série.

