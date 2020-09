Opel dévoile les versions thermiques du Mokka

Plusieurs semaines après avoir dévoilé le Mokka dans sa version électrique, Opel lève enfin le voile sur les version thermiques de son crossover.

Après l’électrique, place donc aux motorisations thermiques du Mokka en cette rentrée sociale qui devait précéder un Mondial de Paris finalement annulé.

En essence, le Mokka embarque le moteur 1.2 Turbo d’entrée de gamme de 100 ch à une boîte manuelle à six rapports et le 1.2 Turbo de 130 ch, avec boîte manuelle 6 vitesses en série ou boîte automatique 8 rapports en option. Le couple maximal du 1.2 de 100 ch atteint 205 Nm tandis que sur le bloc le plus puissant, celui de 130 ch, il monte même à 230 Nm. Le nouveau Mokka avec motorisation de 130 ch accouplée à une boite manuelle atteint une vitesse maximale de 202 km/h, avec un 0 à 100 km/h accompli en 9,2 secondes. Le 1.2 Turbo de 100 ch affiche une vitesse maximale de 182 km/h, il passe de zéro à 100 km/h en environ onze secondes. Pour le diesel, le Mokka dispose du 1,5 litre accouplé à une boîte manuelle six vitesses offrant 110 ch avec un couple de 250 Nm.

Par ailleurs, le Mokka profite d’une version GS qui comprend de série des montants de porte spécifiques traités en rouge, un Vizor en noir brillant, des éléments de garniture extérieure et des badges noirs au lieu de chromés, un tissu original sur les sièges avant, un habillage rouge de la planche de bord, des roues en alliage léger en finition noire, un toit bicolore et un ciel de toit noir.

















