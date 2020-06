Opel a levé le voile sur la nouvelle génération de son SUV urbain Mokka, du moins dans sa version électrique Mokka-e offrant une autonomie allant jusqu’à 322km en cycle WLTP.

Malgré un empattement légèrement plus long (+2 mm), le nouveau Mokka est 12,5 cm plus court que la génération précédente, tout en offrant à ses cinq passagers un volume de coffre similaire allant jusqu’à 350 litres. Sa longueur totale de seulement 4,15 m devrait lui permettre d’être très facile à manœuvrer et à garer dans les zones urbaines et suburbaines, ses zones de prédilection. vec des porte-à-faux nettement plus courts (moins 61 mm à l’avant, moins 66mm à l’arrière), 10 millimètres de largeur supplémentaires et une silhouette visuellement étirée, sa taille compacte et son apparence générale mettent encore plus en valeur ses grandes roues de 18 pouces.

Opel l’avait annoncé, le Mokka de seconde génération est le premier modèle du Blitz à arborer le nouveau visage de la marque portant la dénomination “Opel Vizor” avec le logo à l’éclair Opel intégré et le nouvel emblème Mokka, au centre du hayon. Le design de la face avant se caractérise par une calandre, des phares et du logo de la marque intégrés organiquement dans un seul module, qui évoque la visière de protection d’un casque intégral. L’Opel Vizor deviendra un élément emblématique de toutes les Opel des années 2020 et aura la charge de regrouper toutes les dernières nouveautés technologiques. La calandre tire son inspiration de celle de la Manta que les designers ont littéralement réinventé avec deux modules de phares se détachant sur une surface noire, encadrés par une fine barre chromée, et intègre les feux à LED ainsi que de la dernière génération de phares matriciels IntelliLux LED. La firme allemande a opté pour une silhouette assez sportive à l’arrière avec une partie inclinée dans la lignée de la DS3 Crossback, modèle avec qui le Mokka partage la plate-forme CMP, mais avec une custode plus anguleuse et des épaules qui semblent plus marqués. Enfin, les feux arrière reprennent la signature en “Aile” en cohérence avec les optiques avant.

En plus d’être le premier modèlee Opel portant fièrement son nom au centre du hayon sous le légendaire symbole à l’éclair, approche qu’on retrouvera sur les prochaines productions du Blitz, le Mokka est le premier à adopter le futuriste tableau de bord de la marque au Blitz, le “Pure Panel”, une planche de bord high-tech, totalement numérique, offrant une approche ciblée, une planche de bord « détoxifiée », en somme, devant réduire les informations à l’essentiel.

La structure de l’Opel Pure Panel, des écrans de 10″ et 12″ juxtaposés tout en longueur, rend superflue une multitude de boutons et de commandes. Le Pure Panel dispose des toutes dernières technologies et n’affiche que les informations les plus importantes pour le conducteur : il va, par exemple, se charger de la gestion de l’énergie stockée dans la batterie du Mokka électrique, sans multiplier les stimuli visuels gênants. Le nombre de boutons et de manettes est réduit au minimum, apportant plus d’équilibre entre les fonctions numériques et d’autres purement intuitives, sans avoir besoin de naviguer dans des sous-menus. Le design de la console centrale a également été épuré grâce au frein de stationnement électrique ainsi qu’au nouveau levier de vitesse électrique faisant qu’aucun élément saillant ne vient perturber le design.

Différents sièges ergonomiques réglables sur six axes sont proposés. Ils peuvent être habillés d’un Alcantara pour donner un côté sport, ou en cuir intégral pour un aspect plus classique, ce qui est très inhabituel pour un véhicule du segment B. Le summum est le siège en cuir chauffant avec surface perforée et fonction massage pour le conducteur.

Le conducteur et le passager avant peuvent placer leurs smartphones sur le plateau prévu dans la console centrale et les téléphones compatibles se rechargent ici par induction (sans fil). Les appareils Multimedia Radio et Multimedia Navi disposent d’un écran tactile couleur de 7 pouces, tandis que le haut de gamme Multimedia Navi Pro reçoit un écran tactile couleur haute résolution de 10 pouces.

Compatibles Apple CarPlay et Android Auto, les systèmes multimédias disposent d’une commande vocale intégrée. Le nouveau Mokka propose également le service Opel Connect. Conducteur et passagers n’auront pas l’occasion d’être stressés grâce à la présence de la navigation informée LIVE Navigation, qui reçoit en temps réel les dernières informations sur l’état de la circulation, le recours direct à l’assistance au dépannage ou l’eCall. Si les airbags ou les tendeurs de ceinture de sécurité se déploient lors d’un accident, le système eCall contacte automatiquement le centre local de réception des appels d’urgence.

Le nouveau Mokka est basé sur une nouvelle déclinaison de la plate-forme multi-énergie CMP (Common Modular Platform) du groupe PSA , cette dernière permet un gain de 120 kg par rapport au modèle sortant et offre cette possibilité d’une variante tout électrique Mokka-e. Le moteur électrique délivre 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple offrant une vitesse de pointe limitée électroniquement à 150 km/h pour préserver l’énergie stockée dans la batterie de 50 kWh et l’autonomie. L’Opel Mokka-e est équipé en série d’un système lui permettant de se raccorder à une borne de recharge rapide de 100 kW CC. Il est ainsi possible de recharger 80% de la batterie en seulement 30 minutes. Il offre une autonomie purement électrique atteignant en mode Normal 322 kilomètres en cycle WLTP, et c’est en en mode Eco que le conducteur peut profiter de l’autonomie maximale, le Mokka-e offrant le choix entre trois modes de conduite, Normal, Eco et Sport, et ainsi opter pour le comportement selon son humeur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.