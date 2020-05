Opel poursuit sa campagne de teasing autour de son Mokka et revient cette fois-ci avec de nouveaux, celui de la nouvelle police de caractères spécialement conçue ainsi que son positionnement au centre du hayon.

Une nouvelle police de caractères qu’on retrouvera sur les prochains modèles de la marque au Blitz et qui se caractérise par un “lettrage très travaillé et étiré en format paysage, avec des lettres très espacées qui soulignent la largeur du véhicule. La dénomination positionnée au centre est dans le droit fil de la philosophie de design Opel Compass, qui veut que les principaux éléments visuels soient disposés le long de l’axe vertical et de l’axe horizontal. Le Mokka-e électrique est le signe de l’entrée dans une nouvelle ère pour la marque Opel. La forme et la fonction sont parfaitement associées. Il est allemand, en toute simplicité», explique Mark Adams, vice-président du design chez Opel.

Première Opel portant fièrement son nom au centre du hayon sous le légendaire symbole à l’éclair, approche qu’on retrouvera sur les prochaines productions du Blitz, le nouveau Mokka présente un design influencé par le concept GT X Experimental comme les piliers du pare-brise inclinés et les feux fins et la signature lumineuse “Wing” (Aile) en partie supérieur.

La firme allemande a opté pour une silhouette assez sportive à l’arrière avec une partie inclinée dans la lignée de la DS3 Crossback, modèle avec qui le Mokka partage la plate-forme CMP, mais avec une custode plus anguleuse et des épaules qui semblent plus marqués.

En parlant de plate-forme CMP, cette dernière permet un gain de 120 kg par rapport au modèle sortant et offre également la possibilité d’une variante tout électrique qui sera d’ailleurs la première à être commercialisé au début 2021, Opel annonçant un début de production lors du quatrième trimestre de cette année.

Campagne de sensibilisation

