La nouvelle SEAT Leon est le premier véhicule entièrement connecté de la marque, elle offre aux consommateurs la possibilité de rester en contact permanent avec leur écosystème digital.

Toujours plus numérique, le monde change et nous transporte vers un univers connecté. Le besoin de connexion nous accompagne jusque dans la voiture et devient de plus en plus important. C’est pourquoi la toute nouvelle SEAT Leon est la première voiture entièrement connectée de la marque.

La Nouvelle SEAT Leon offre aux consommateurs la possibilité de continuer de profiter de leur écosystème digital aussi bien dans la voiture qu’à l’extérieur. C’est le premier véhicule entièrement connecté de la marque, offrant une connectivité complète avec Full Link (Android Auto ainsi que l’accès à Apple CarPlay sans fil) et un système d’info-divertissement en ligne. En outre, SEAT proposera également des applications embarquées dans un avenir proche qui élargiront et amélioreront l’expérience de conduite du client. Une fois sortis du véhicule, les utilisateurs peuvent accéder aux données de ce dernier où qu’ils se trouvent, et également gérer le processus de recharge ou contrôler le système de climatisation à distance (dans le cas de la version PHEV).

Le nombre de services embarqués en ligne augmentera tout au long de la vie du véhicule, à mesure que l’écosystème numérique se développera, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

SEAT CONNECT

Un nouveau monde s’ouvre aux utilisateurs grâce à l’application SEAT Connect qui peut être téléchargée sur leur smartphone, permettant de contrôler à distance une multitude de fonctions qui contribueront à maximiser le plaisir du conducteur, mais aussi à améliorer la sécurité.

Une fois à l’extérieur du véhicule, l’application SEAT Connect permet de consulter des informations à distance : données de conduite, emplacement du stationnement, état du véhicule y compris si les portes sont bien fermées et si les phares sont restés allumés, configurer des alertes de vitesse afin d’être averti si une personne à qui vous avez prêté votre véhicule conduit trop vite, alertes de gardiennage et antivol, ouvrir et fermer les portes avec le service de verrouillage et de déverrouillage à distance, ou activer le klaxon et les clignotants à distance afin de retrouver la voiture plus facilement.

Mais ce n’est pas tout. Avec l’arrivée de la variante PHEV, des fonctions supplémentaires sont également disponibles. Les conducteurs de véhicules Plug-in hybrides peuvent gérer le processus de recharge à distance via l’e-Manager, contrôler la climatisation et gérer les heures de départ, le tout à partir de l’application installée sur leur smartphone.

Une fois à l’intérieur du véhicule, SEAT Connect informe le conducteur de l’état actuel de la circulation, des heures d’ouverture et des prix des stations service. SEAT Connect permet aussi au conducteur de programmer un voyage et de l’envoyer au véhicule, pour que tout soit prêt lorsque la voiture démarre.

SEAT Connect apporte également un niveau de sécurité supérieur au véhicule avec l’appel d’urgence (manuel ou automatique), qui envoie des données importantes provenant du véhicule aux services de secours, comme par exemple la position du véhicule, le type de moteur, la couleur ou le nombre de passagers, ce qui facilite leur intervention.

Système d’info-divertissement

Le système Media de série est doté d’un écran de 8,25 pouces, alors que l’écran plus large de 10 pouces du système Navi offre la navigation connectée 3D et une commande vocale naturelle (le système répond au mot connu de tous « Hola Hola ») tout comme à la reconnaissance des gestes pour simplifier les interactions avec l’utilisateur.

Carte eSIM embarquée

Le dispositif Online Connectivity Unit embarque une carte SIM de sorte que la toute nouvelle SEAT Leon soit connectée en permanence avec le monde numérique et puisse être mise à jour à n’importe quel moment. De plus, le système pourra par la suite accéder aux dernières applications d’info-divertissement. Ainsi la toute nouvelle SEAT Leon sera capable d’offrir de nouveaux produits et services digitaux à n’importe quel moment.

Informations en temps réel depuis le Cloud

De plus, la connexion offerte par la carte eSIM intégrée permet à certaines fonctions d’info-divertissement de disposer d’informations en temps réel provenant du cloud, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire au système de navigation traditionnel. Il est ainsi par exemple possible de connaître l’état de la circulation en ligne, l’emplacement des parkings et des stations service ainsi que les heures d’ouverture et les prix actuels.

Webradio en ligne

Et, pour ceux qui ne veulent pas se contenter de la radio, la toute nouvelle SEAT Leon propose d’écouter n’importe quelle webradio en ligne, quel que soit son pays d’origine.

Full Link

Le système Full Link est la passerelle vers la connectivité. Il permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils mobiles, quel que soit le système d’exploitation de leur smartphone : Apple CarPlay (en utilisant une connexion sans fil à l’aide du Bluetooth ou du Wi-Fi), ou Android Auto en connectant le téléphone via un câble.

Ainsi, qu’il s’agisse d’importer sa liste de contacts dans la voiture ou d’utiliser les systèmes de cartographie, tout est disponible et accessible de manière contrôlée, intuitive et sûre. Le tout sans jamais distraire le conducteur qui reste concentré sur la route en utilisant tantôt le système d’info-divertissement, tantôt les commandes intégrées au volant.

SEAT Digital Cockpit

La Nouvelle SEAT Leon présente un Digital Cockpit, qui associe un tableau de bord haute résolution de 10,25 pouces qui peut être modifié par l’utilisateur, avec un système d’info-divertissement (1280 x 480 pixel, 133 dpi).

Gérer les informations fournies devient alors plus simple et demande simplement au conducteur d’appuyer sur le bouton de contrôle du volant et de faire défiler les trois principaux affichages, minimisant ainsi la distraction du conducteur et maximisant la clarté des informations fournies. Les transitions entre les différentes informations disponibles sur l’affichage TFT s’effectuent aisément grace à une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, ce qui rend les informations plus lisible.

SEAT Digital Cockpit dispose de trois affichages principaux: Classique, Digital et Dynamique.

L’affichage Classique fournit les caractéristiques de base comme l’indicateur de vitesse et le compte-tours. La vue Digitale donne l’accès à la carte détaillée des environs. Enfin l’écran Dynamique offre des informations supplémentaires pour le conducteur. Il peut être personnalisé, alors que l’indicateur de vitesse et le compte-tours restent affichés sur une partie de l’écran.

Et dans un monde toujours plus connecté, lors d’un appel entrant, l’écran affichera automatiquement l’identité de l’interlocuteur, avec le visage de la personne qui s’affichera dans un « pop-up ».

Connectivity Box

La Nouvelle Leon dispose de la Connectivity Box qui comprend la recharge par induction, qui répond aux protocoles standard Qi. Ainsi les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter de tomber en panne de batterie à un moment crucial.

