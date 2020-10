L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio,vaisseau amiral de la gamme Stelvio, remporte le titre de SUV de l’année lors du concours organisé par le magazine AUTO ZEITUNG devant la concurrence des grandes marques allemandes, italiennes et britanniques.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio remporte la catégorie des SUV à hautes performances en devançant pas moins de onze puissantes concurrentes allemandes, italiennes et britanniques. Il s’agit de la deuxième victoire dans cette catégorie pour le Stelvio Quadrifoglio qui avait déjà été primé deux ans auparavant.

Rappelons que l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio est équipé d’un moteur essence V6 bi-turbo de 375 kW (510 ch) qui lui permet de de parcourir le 0 à 100 km/h 3,8 secondes seulement et d’atteindre une vitesse de pointe de 283 km/h. Sa maniabilité et son agilité sont extraordinaires grâce à des caractéristiques techniques au meilleur niveau : suspension active avec contrôle électronique des amortisseurs Alfa Active Suspension, système Alfa D.N.A Pro Dynamic Driving Control avec mode «Race» ultra performant, système de freinage Brembo, système quatre roues motrices Q4, répartition idéale du poids et direction très directe. Stelvio peut aussi compter sur sa transmission automatique à huit rapports qui lui assure des changements de vitesse ultra rapide via les palettes au volant, améliorant encore le plaisir de conduire.

En outre, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY20 bénéficie de l’ensemble des améliorations apportées cette année à la gamme en termes de systèmes d’assistance électronique à la conduite (conduite autonome de niveau 2) ou de système d’infodivertissement désormais tactile dont l’écran de 8,8’’ et l’interface ont été totalement revus.

