Pour le plaisir des yeux, BMW met en ligne de nouvelles photos de la M2 CS en action sur le circuit de Sachsenring.

La BMW M2 CS est équipée d’un moteur biturbo six-cylindres en ligne développant une puissance de 450 ch (331 kW), soit 40 ch (29 kW) de plus que la BMW M2 Compétition. Le nouveau modèle est également doté de pneumatiques Cup et de la suspension SelectDrive M, qui était jusqu’à présent réservée aux modèles M4. La suspension SelectDrive M permet au conducteur d’ajuster le réglage de l’amortissement en sélectionnant l’un des trois modes au choix : Confort, Sport et Sport+. Le mode Confort optimise l’agrément de conduite pour les trajets du quotidien en milieu urbain. Le mode Sport offre une configuration beaucoup plus dynamique, notamment adaptée aux routes de campagnes. Le mode Sport+ est doté des réglages les plus raides : les mouvements de la caisse sont réduits au minimum tandis que la conduite dynamique est plus incisive que jamais, permettant à la BMW M2 CS d’atteindre des performances optimales sur circuit.

Lire en détails la présentation de la BMW M2 CS

Équipée de la transmission à double embrayage M à sept rapports disponible en option (M DKG7), le nouveau modèle abat le 0 à 100 km/h en 4,0 secondes, contre 4,2 secondes avec la boîte de vitesses manuelle six rapports. L’édition spéciale, qui est dotée de série du Pack Expérience M, affiche une vitesse maximale de 280 km/h (bridée par un dispositif électronique).

