Basé sur le modèle M Sport X, la version M Mesh Edition utilise des éléments de design et des caractéristiques exclusives pour séduire une clientèle jeune et audacieuse.

Encore plus attrayant et plus original, le Sports Activity Coupé, la BMW X2 M Mesh Edition se distingue grâce à aux grilles de calandre « BMW M Mesh » en noir brillant, tridimensionnelles, inspirées des voitures de course, ainsi que la nouvelle teinte caractéristique Frozen Black-Brown métallisée pour les éléments de design extérieur spécifiques de la finition M Sport X comme la partie centrale du pare-chocs avant, passages de roues et partie basse du pare-chocs arrière.

Des stickers originaux sur le capot, sur les côtés des pare-chocs avant et sur les portes avant et arrière sont proposés de série. De couleur orange vif, ils complètent parfaitement la nouvelle teinte métallisée Brooklyn Grey exclusive à l’édition M Mesh, ou la teinte extérieure métallisée Saphirschwarz (disponible en option). Les teintes Alpinweiss, Phytonicblau métallisée ou Sunset Orange métallisée sont également disponibles. Avec ces dernières, les stickers sont en noirs. Ils peuvent être supprimés, si nécessaire. Par ailleurs, de nouvelles jantes aérodynamiques M en 19 et 20 pouces avec des inserts aux couleurs des stickers font leur apparition et habillage des sorties d’échappement est en chrome noir. Enfin, la BMW Individual Shadow Line Brilliant,incluant l’entourage des calandres, l’entourage du logo du hayon, est de série

L’édition M Mesh adopte des projecteurs à LED avec feux anti-brouillard intégrés. Les projecteurs adaptatifs à LED et les projecteurs Shadow-Line BMW Individual sont disponibles en option. Une nouvelle fonctionnalité est la projection d’un logo X2 à partir du rétroviseur extérieur du côté conducteur, comprise dans le Kit éclairage de série.

En son intérieur bicolore et aux seuils de porte avec inscription “Edition” , la MX2 M Mesh Edition s’offre des sièges M Sport avec appuie-tête intégrés et revêtements en cuir Dakota Moka et alcantara Anthrazit et rehaussés par des surpiqûres contrastantes en orange qu’on retrouve également sur le tableau de bord, la console centrale et tapis de sol. On retrouve également des inserts décoratifs en aluminium Hexagon Anthrazit, un ciel de toit BMW Individual Anthrazit, un pédalier en acier inoxydable M, un repose-pieds conducteur M, volant cuir M et clé M de série. Les voitures équipées d’une boîte de vitesses manuelle disposent également d’un levier de vitesses avec le logo M. Côté dotations, cette édition dispose de Climatisation automatique bi-zone, Navigation multimédia Business, Pack Confort (incluant l’accès confort et les sièges avant électriques, chauffants et avec appui lombaire ajustable) et Pack SimpliCity (incluant notamment la caméra de recul et le Park Assist). La navigation multimédia Professional avec écran de contrôle de 10,25 pouces et affichage tête haute BMW sont disponibles en option.

La BMW X2 M Mesh Edition est disponible avec trois moteurs diesel de 116 à 190 ch, deux moteurs essence de 140 et 192 ch et la toute nouvelle version hybride rechargeable : BMW X2 xDrive25e (220 ch). En fonction de la version, les clients peuvent opter pour une traction avant ou une transmission intégrale BMW xDrive, une boîte de vitesses manuelle ou automatique.

