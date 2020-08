Mercedes-Benz évoile de nouveaux détails sur la nouvelle génération de sa Classe S et met en avant les nouvelles aides à la conduite dont la suspension active E-ACTIVE BODY CONTROL.

La nouvelle classe S de Mercedes-Benz est devenue plus intelligente dans de nombreux domaines et l’expérience de conduite atteint de nouveaux sommets. Les innovations numériques du MBUX, par exemple, comprennent de nouvelles caractéristiques qui rendent la conduite encore plus agréable et plus sûre : parmi elles, la direction de l’essieu arrière avec un grand angle de braquage et des innovations de sécurité telles que l’airbag arrière. En outre, grâce à une nouvelle fonction de PRE-SAFE Impulse Side, la carrosserie du véhicule peut être relevée juste avant un choc latéral grâce à la suspension active E-ACTIVE BODY CONTROL. Après avoir été systématiquement perfectionnés, les systèmes d’aide à la conduite constituent une nouvelle étape vers la conduite autonome. Grâce à des capteurs environnementaux améliorés, par exemple, les systèmes de stationnement offrent au conducteur un soutien encore meilleur lors des manœuvres. Tandis que la visualisation atteint de nouvelles dimensions grâce à l’intégration dans le fonctionnement intuitif du MBUX.

Une berline de luxe à empattement long peut-elle être presque aussi manœuvrable et agile qu’une voiture compacte en ville ? Oui, si elle dispose d’une direction intégrale avec un grand angle de braquage sur l’essieu arrière.

Est-il possible d’innover encore plus en matière de sécurité à l’intérieur ? Oui, comme le démontre la Classe S : L’airbag arrière se déploie à partir des dossiers des sièges avant en cas de collision frontale, prolongeant les systèmes de protection des deux passagers sur les sièges latéraux à l’arrière.

Le train de roulement actif E-ACTIVE BODY CONTROL peut-il améliorer non seulement le confort, mais aussi la sécurité ? Oui, car en plus du système PRE-SAFE Impulse Side qui a fait ses preuves, la nouvelle Classe S est capable de soulever l’ensemble de la carrosserie du véhicule immédiatement avant une collision latérale. Tous les occupants peuvent ainsi en bénéficier.

Les systèmes d’aide à la conduite peuvent-ils être encore améliorés ? Oui, avec la nouvelle Classe S, Mercedes-Benz fait un nouveau pas en avant vers sa vision d’une conduite sans accident. Le conducteur est aidé par de nombreux systèmes d’assistance à la conduite, nouveaux ou améliorés. Il est ainsi soulagé dans les situations du quotidien et profite d’un confort et d’une sécurité de conduite irréprochables. En cas de danger, les systèmes d’assistance sont capables d’aider le conducteur à réagir aux collisions imminentes en fonction de la situation, et idéalement à éviter la collision. L’assistance active au stationnement et la caméra à 360° avec une nouvelle vue en 3D aident le conducteur à se garer ainsi que pendant ses manœuvres.

Aperçu des caractéristiques principales

Avec cinq processeurs multicœurs, plus de 20 capteurs et l’utilisation de la caméra stéréo, la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL (en option) réagit de manière préventive à diverses situations de conduite :

Suspension entièrement active sur une base de 48 volts, avec une très grande variation des caractéristiques de maniabilité dans les différents modes de conduite

Les calculateurs du système analysent la situation de conduite 1 000 fois par seconde et adaptent le train de roulement en conséquence

E-ACTIVE BODY CONTROL règle la suspension et l’amortissement individuellement sur chaque roue et compense non seulement le roulis, mais aussi le tangage et les mouvements de pompage

Dans le programme de conduite COMFORT, ROAD SURFACE SCAN analyse la route devant le véhicule à l’aide de la caméra stéréo multifonctions (SMPC). Les jambes de suspension sont ensuite réglées de manière à limiter autant que possible les mouvements de la carrosserie lors du passage sur les ondulations de la chaussée.

Dans le mode de conduite CURVE, le véhicule s’incline de manière active dans le virage. La fonction d’inclinaison et le réglage confortable du train de roulement rendent le confort de marche perceptible. Les passagers à l’estomac fragile se sentent particulièrement bien.

E-ACTIVE BODY CONTROL offre une nouvelle fonction PRE-SAFE en cas de risque de collision latérale (voir ci-dessous).

Grâce aux roues arrière directrices (option), la Classe S est aussi maniable qu’une voiture compacte. L’angle de braquage sur l’essieu arrière peut atteindre 10 degrés, ce qui garantit une impressionnante manœuvrabilité et une grande agilité en ville. Le comportement routier profite également à vitesse élevée d’un allongement virtuel de l’empattement :

Avec la direction intégrale, le diamètre de braquage de la Classe S diminue de jusqu’à deux mètres. La Classe S à empattement long atteint ainsi un diamètre de braquage de moins de 11 mètres.

Les exceptionnelles maniabilité et agilité résultent de l’association des roues arrière directrices et d’une direction avant à démultiplication directe.

Grâce à une activation intégrée de la direction et du frein, le comportement routier est encore plus précis et stable, notamment dans les situations dynamiques. Avec cette option, les clients ont le choix entre deux variantes avec un angle de braquage sur l’essieu arrière de jusqu’à dix degrés ou jusqu’à 4,5 degrés.



La nouvelle classe S établit également de nouvelles normes en matière de sécurité en cas d’accident :

avec la nouvelle fonction de PRE-SAFE Impulse latéral, Mercedes-Benz renforce les mesures en amont de l’accident : en cas de risque imminent de choc latéral, la carrosserie peut être soulevée en quelques dixièmes de seconde par le train de roulement E-ACTIVE BODY CONTROL (option). L’énergie de l’impact est ainsi déviée vers les structures particulièrement résistantes dans la partie inférieure du véhicule.

Au niveau de la sécurité des occupants, de nombreuses innovations issues du véhicule de sécurité expérimental (ESF) 2019 ont été concrétisées : le nouvel airbag arrière (option) est le premier airbag frontal au monde pour les deux passagers des places latérales arrière. Sa structure tubulaire est unique en son genre. Il se déploie en douceur et réduit considérablement les charges sur la tête et le cou des passagers arrière latéraux en cas de graves collisions frontales (voir les détails deux pages plus loin). Les nouvelles boucles de ceinture éclairées (option) sont faciles à trouver, ce qui facilite le bouclage des ceintures de sécurité. En liaison avec l’assistant intérieur MBUX, un siège enfant peut être détecté sur le siège passager avant par une caméra. Dans ce cas, une consigne de bouclage de ceinture pour le siège enfant s’affiche sur l’écran central avant que le conducteur démarre. Le nouvel airbag médian (équipement variable en fonction des pays) se positionne entre le siège conducteur et le siège passager avant en cas de grave collision latérale et réduit ainsi le risque d’entrechoquement des têtes.



La nouvelle génération du Pack Assistance à la conduite inclut de nouvelles fonctions et de nombreuses fonctions améliorées. Deux exemples :

L’avertisseur d’angle mort actif : l’affichage de danger de la fonction d’avertissement à la sortie du véhicule s’affiche maintenant dès que le conducteur ou le passager avant avance la main en direction de la porte. L’assistant intérieur MBUX détecte en effet quand la main s’approche de la poignée. Un avertissement visuel est donné sous forme d’un triangle rouge dans le rétroviseur extérieur et via l’éclairage d’ambiance actif.

Assistant directionnel actif : facilite la formation d’une voie d’urgence et incite les autres usagers de la route à y participer



Grâce aux capteurs environnementaux améliorés et à l’intégration dans MBUX, les systèmes de stationnement facilitent encore plus la tâche du conducteur pendant les manœuvres :

Assistant de stationnement actif : Capteurs environnementaux améliorés : 12 capteurs à ultrasons à l’avant et l’arrière avec performances améliorées Nouvelle interface utilisateur simplifiée, intégration dans MBUX, commande tactile confortable Les usagers de la route et les objets sont identifiés avec une grande fiabilité et précision dans leur position. Fonction de freinage d’urgence en marche arrière Intégration des roues arrière directrices optionnelles, planification coordonnée de la trajectoire

Pack Stationnement avec caméras panoramiques (option) : capteurs environnementaux améliorés, pour la première fois avec fusion des capteurs : Quatre caméras supplémentaires (avant, arrière, rétroviseurs extérieurs) Cela permet de détecter et de proposer plus d’emplacements de stationnement Les places des stationnement délimitées par des lignes (et non des véhicules) peuvent pour la première fois être utilisées pour le stationnement automatisé. Une image en trois dimensions de l’environnement du véhicule est créée à partir des images des quatre caméras. Elle s’affiche sur l’écran central avec des angles de vue dynamiques. L’image en trois dimensions peut pivoter autour du véhicule sous forme de vue virtuelle et offre même une fonction de zoom. Vue latérale étendue : facilite les manœuvres le long d’obstacles parallèles (rebord de trottoir, mur de garage, etc.) Freinage automatique en présence de piétons à l’avant et l’arrière quand l’assistant de stationnement est actif Vérification anticollision possible tout autour du véhicule, conformément aux sévères prescriptions de la CEE-ONU R79 pour le stationnement automatisé Modèle du véhicule calculé en temps réel Affiche l’état du véhicule (par ex. clignotants, freinage) Visualise les restrictions de visibilité (par ex. dues à des portes ouvertes, un rétroviseur rabattu)



