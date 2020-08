Les SUV compacts les plus vendus de Land Rover, le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport, s’améliorent davantage en termes de rendement et de connectivité, avec l’info-divertissement Pivi, à la pointe de la technologie, de nouvelles motorisations Diesel à hybridation légère, et des éditions spéciales exclusives sur Range Rover Evoque.

Après le lancement, plus tôt dans l’année, de l’hybride rechargeable P300e, plusieurs autres motorisations deviennent disponibles sur le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport.

Deux quatre-cylindres Diesel Ingenium à la pointe de la technologie en termes de rendement sont à découvrir, tous deux disposant de la technologie d’hybridation légère, (Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV). Un générateur intégré à courroie (Belt integrated Starter Generator, BiSG) lui permet de recueillir l’énergie habituellement dispersée à la décélération et au freinage, et de la diriger vers la batterie 48 V du véhicule.

Grâce à cette technologie MHEV, le quatre-cylindres Ingenium deux-litres 163ch CEE de nouvelle génération obtient un niveau d’émission de CO2 à partir de 168 g/km ainsi qu’une consommation à partir de 6.4 l/ 100km . En résulte une plus grande douceur du système stop and start et un niveau de consommation optimisé.

Disponibles en deux niveaux de puissance, 163 et 204 ch, ces moteurs sont plus puissants et bénéficient d’un meilleur rendement que ceux qu’ils remplacent, avec des émissions de CO2 à partir de 168 g/km et une consommation à partir de 6.4l/100km) pour le Range Rover Evoque, des émissions de CO2 à partir de 175 g/km et une consommation à partir de 6.7 l/100km) pour le Land Rover Discovery Sport.

Les clients du Discovery Sport et de l’Evoque disposent toujours d’une vaste sélection de moteurs essence, les P200, P250 et P300, tous équipés de la technologie MHEV.

L’expérience de voyage à bord des deux véhicules se voit transformée par le nouveau système d’info-divertissement Land Rover, baptisé Pivi. Ce système est prêt à démarrer dès l’instant où il est branché – un système de gestion dédié et une batterie séparée éliminent tout délai. Les mises à jour de logiciels s’opèrent à distance et gratuitement via le système de connexion embarqué, et peuvent aussi être programmées aux heures qui conviennent le mieux. Ceci garantit aux propriétaires de disposer en permanence des cartes actualisées, des applications et des systèmes véhicule les plus à jour sans avoir à se rendre chez un concessionnaire. Cette fonction, que permet la nouvelle conception électrique (Electrical Vehicle Architecture, EVA), est disponible soit avec le système Pivi, soit avec le système plus avancé Pivi Pro Connecté, qui intègre la navigation, à partir de la finition S.

Recevoir musique et media en streaming n’a jamais été aussi simple, avec Spotify intégré directement dans le menu d’info-divertissement pour la première fois, données comprises, et la connexion Bluetooth pour deux téléphones à la fois. Également à disposition, le chargeur à induction avec l’amplificateur de signal. La nouvelle Clé loisir de seconde génération est aussi disponible ; elle permet au conducteur de verrouiller, déverrouiller, et même démarrer le véhicule, simplement en se tenant à proximité. Étanche, résistante aux chocs, cette “clef” que l’on peut porter au poignet inclut à présent une montre digitale.

