La Civic Type R Limited Edition, le modèle Type R à traction avant de Honda le plus extrême à ce jour, a établi un nouveau temps au tour record de 2 mins 23,993 secondes sur le célèbre circuit de Suzuka au Japon.

Grâce à de nouveaux éléments plus légers, aux améliorations apportées à la suspension et la direction, ainsi qu’à un intérieur dépouillé axé sur le conducteur, la Civic Type R Limited Edition a repoussé les limites du possible à bord d’une traction avant, sur le circuit de Suzuka l’un des circuits les plus exigeants des sports mécaniques long de 5,8 km et réputé pour ses chicanes rapides et ses virages exigeants, dans une configuration en huit incluant une longue ligne droite de 1,2 km qui passe au-dessus d’une autre section du parcours.

Largement considéré comme l’un des temps forts du calendrier de Formule 1, Suzuka a toujours été un important banc d’essai pour le développement des véhicules et des moteurs Honda depuis 1962. Le circuit a été construit à la demande de Soichiro Honda, fondateur et président de la société, qui avait prononcé cette phrase devenue célèbre : « Les automobiles ne peuvent être améliorées si elles ne sont pas mises au banc d’essai sur un circuit de course ».

Le temps au tour record a été réalisé par un modèle de développement Type R Limited Edition, lors de sa dernière évaluation des performances en février 2020. Ce modèle embarquait les mêmes spécifications techniques que la version de série, sans aucune modification ni amélioration des performances. La Type R Limited Edition est désormais commercialisée dans toute l’Europe.

Hideki Kakinuma, chef de projet de la Civic Type R, a expliqué : « La Type R Limited Edition illustre l’ambition de Honda, celle de renforcer le plaisir de conduire le modèle sportif Type R afin de surpasser les attentes de nos clients. L’équipe d’ingénieurs et moi-même avons été gagnés par l’esprit de la course transmis de génération en génération. C’est cette passion authentique qui anime l’évolution de la Civic Type R, dans l’objectif de faire de ce modèle la voiture de sport idéale.

Pour ce millésime, la vitesse est le fruit de la collaboration avec Honda Racing Development (HRD) Sakura, qui joue un rôle clé dans le développement des sports mécaniques de Honda. Ce partenariat a permis à la Type R de réaliser son temps au tour record sur le circuit de Suzuka, souvent décrit comme “’un des meilleurs au monde”. »

Seuls 100 exemplaires de la Type R Limited Edition seront fabriqués pour l’Europe, chacun bénéficiant de la dynamique de conduite et des performances exceptionnelles de la Type R standard. Le modèle Limited Edition est équipé de jantes BBS en alliage forgé de 20″, avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup2 qui maximisent l’adhérence. Ces derniers sont exclusivement conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur circuit comme sur route, tout en affichant une réduction de poids de 10 kg.

Les amortisseurs modifiés optimisent cette nouvelle combinaison de roues et de pneus, qui, en complément du recalibrage de la direction, offrent un contrôle et un retour maximum. Le logiciel de contrôle du système d’amortisseurs adaptatifs évalue désormais les conditions de la route plus rapidement, ce qui améliore sa réactivité et confère au véhicule une meilleure tenue de route et une plus grande agilité.

« Pendant les essais, l’introduction d’un système de frein flottant en deux parties a permis au conducteur de pleinement contrôler la sensation de freinage et de décélération, a ajouté Kakinuma san. La combinaison de ce système de frein avec l’amélioration du contrôle de la charge a permis à la fois de réduire le temps de freinage global et de réaliser des performances exceptionnelles dans les virages à grande vitesse. Ainsi, le véhicule a pu maintenir une vitesse élevée dans la redoutable courbe en S, ainsi que dans le deuxième virage de Spoon du circuit de Suzuka. En complément des meilleures performances en freinage, l’adhérence exceptionnelle conférée par les pneus Michelin Cup2 et les améliorations de la suspension et du système d’amortisseurs ont également fourni au véhicule une dynamique et un contrôle hautement efficaces, permettant de gérer les changements de direction à des vitesses élevées dans les courbes en S.

La réduction du poids non suspendu des roues en alliage forgé léger améliore plus encore la tenue de route et la traction pendant l’accélération à la sortie des deux virages Degner serrés et de la célèbre courbe 130R. Et grâce à l’augmentation des performance de refroidissement du moteur, le véhicule a pu pleinement utiliser sa puissance de 320 ch pour atteindre sa vitesse de pointe sur la dernière ligne droite en fin de parcours. Les avancées réalisées par ce modèle Type R Limited Edition ont été illustrées par le chrono enregistré sur le circuit de Suzuka ».

Le nouveau modèle Limited Edition conserve le puissant moteur VTEC Turbo 2.0-litre. La puissance de pointe est de 320 ch à 6 500 tr/mn, avec un couple maximal de 400 Nm entre 2 500 tr/min et 4 500 tr/min. Le modèle abat le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.