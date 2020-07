La fastback Polestar 2 s’offre un pack dynamique permettant un niveau dynamique plus élevé grâce à l’ajout de mises à niveau optimisées.

La liste de changements comprend un système de freinage Brembo sur mesure avec des amortisseurs Öhlins avec valve à double débit à réglage manuel, des roues légères en alliage forgé de 20 pouces et des étriers de frein en or suédois, des bouchons de valve et des ceintures de sécurité.

Comme les amortisseurs Öhlins DFV qui équipent la Polestar 1, le système d’amortissement de la Polestar 2 équipé avec le Pack Performance est réglable manuellement grâce à 22 réglages différents. Contrairement aux compromis inhérents aux systèmes électroniques – généralement avec trois préréglages comprenant les réglages confort, normal et sport – ce système manuel permet une adaptation plus fine des réactions du véhicule en termes de conduite et de maniabilité. Bien que les voitures soient fournies avec un réglage standard préétabli, les conducteurs peuvent demander un ajustement par Polestar pour la réponse qu’ils privilégient.

L’étrier de frein Brembo du Pack Performance de la Polestar 2 a été conçu par Polestar et Brembo pour combiner la méthode de conception “Stile” de la marque italienne et la simplicité scandinave de Polestar. Conçu pour des performances optimales dans toutes les conditions, avec une réponse rapide quelle que soit la température et l’utilisation, le système de freinage utilise un système à faible traînée qui empêche les plaquettes de traîner sur le disque de frein et réduit le bruit et la résistance au roulement. Quatre pistons serrent les plaquettes de frein de 90 cm2 sur des disques de frein avant de 375 mm x 35 mm pour que la Polestar 2 puisse s’arrêter aussi vite qu’elle accélère.

Le forgeage des roues augmente leur résistance par rapport aux roues en alliage de 19 pouces standard et de 20 pouces en option de la Polestar 2, mais malgré cela les roues en alliage du Pack Performance sont également plus légères de 1,5 kg chacune. Cette légèreté contribue à réduire la masse non suspendue, ce qui, combiné aux amortisseurs DFV d’Öhlins, permet un meilleur contrôle et maintient en permanence un contact maximal du pneu avec la route. Afin d’égaler les performances améliorées des roues, les alliages sont enveloppés dans des pneus Continental SportContact 245/40R20 avant et arrière axés sur les performances, qui sont propres à la Polestar 2. Visuellement, la roue en alliage forgé de 20 pouces selon la conception unique de Polestar avec 4 rayons en Y utilise une nouvelle technique où les bords des rayons sont polis au diamant sur plus d’un axe, ce qui permet de compléter les lignes nettes de la voiture fastback à performance électrique. Les roues elles-mêmes sont fraisées en trois dimensions pour permettre leur surface polie, lisse et évolutive.

Des améliorations visuelles complètent les changements mécaniques pour rappeler aux propriétaires et aux passants que les modèles de Polestar 2 équipés du Pack Performance sont les plus dynamiques du marché.

À l’intérieur, tous les occupants sont maintenus fermement par des ceintures de sécurité à trois points en or suédois, propres aux marques Polestar et Polestar Engineered. À l’extérieur, les roues en alliage forgé de 20 pouces sont complétées par un ensemble de bouchons de valves en or suédois distinctifs.

