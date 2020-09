Seat annonce le début de la production de l’Arona avec un nouveau couple moteur-transmission : 1.5 TSI uniquement disponible avec une boîte DSG.

La Seat Arona est un petit SUV conçu pour ceux qui désirent un véhicule qui allie plaisir, originalité et fonctionnalité. Depuis son lancement en 2017, la Seat Arona est devenue l’un des piliers de la gamme de la marque. Néanmoins, dans un marché qui évolue de plus en plus vers des transmissions automatiques, Seat s’assure que son petit SUV continue d’offrir le bon mix de technologies pour maintenir sa position dans le segment.

Pour répondre à l’évolution de la demande des clients, Seat a lancé la production de l’Arona équipée d’un bloc 1.5 litre TSI exclusivement associée à une boîte DSG à sept rapports et à double embrayage. La nouvelle configuration délivre une puissance de 150 ch (110 kW) et un couple de 250 Nm.

La technologie DSG offre le niveau de confort recherché par les clients grâce à des changements de rapports plus souples et plus rapides. Elle offre ainsi une expérience plus dynamique au volant.

La combinaison du moteur et de la transmission permet de disposer d’un véhicule plus en phase avec les besoins du marché, sans pour autant négliger l’efficience. En effet, la Seat Arona 1.5 TSI 150 ch DSG affiche une consommation WLTP comprise entre 6,2 et 6,4 litres/100 km. Les émissions de CO2 sont comprises entre 140 et 145 g/km.

