Ford dévoile le F-150 le plus robuste et le plus productif jamais construit, et le plus puissant de sa catégorie, conçu pour faire le travail.

Le tout nouveau F-150 s’élance sur une base durable qui a fait ses preuves : un cadre entièrement caissonné en acier haute résistance et une carrosserie en alliage d’aluminium de calibre militaire haute résistance. Chaque panneau de sa silhouette robuste et distinctive a été redessiné tout en conservant l’apparence d’audace et de résistance qui fait sa marque, en plus d’une refonte des phares, d’un nouveau capot bombé et de pare-chocs enveloppants. Les ailes avant surélevées, la partie centrale resserrée et les trois quarts de pouce ajoutés au diamètre des roues lui donnent une allure plus solide et plus puissante sur la route et hors des sentiers battus.

Onze options de calandre sont livrables en option pour l’ensemble des versions, toutes distinctives et sans équivoque à l’image du F-150, en plus de nouvelles appliques de hayon. Les améliorations fonctionnelles proposent des phares et des feux arrières à DEL livrables en option ainsi que des marchepieds électriques pleine longueur allongés livrables en option avec interrupteur au pied, facilitant l’accès latéral au plateau.

Le tout nouveau F-150 est également plus aérodynamique que jamais. De nouveaux obturateurs actifs de calandre, de nouvelles jupes actives à déploiement automatique et une nouvelle géométrie de cabine et de hayon s’associent pour réduire la traînée et la consommation de carburant.

L’intérieur a été entièrement proposant des matériaux améliorés, de nouveaux choix de couleurs et plus d’espace de rangement. Chaque surface a été soigneusement conçue, notamment les sièges à deux tons résistant davantage à la saleté du modèle XL ou la nouvelle boîte à gants double de série. Le F-150 présente un tout nouvel écran central de 12″, de série sur les versions haut de gamme XLT et supérieures, permettant au propriétaire de diviser l’écran et de contrôler simultanément diverses fonctions, notamment la navigation, la musique et les fonctionnalités du camion. Le style extérieur marque l’équilibre entre la demande d’accessibilité à la technologie et la commodité accrue des boutons matériels. Un écran tactile de 8″de série sur les versions de base et intermédiaires XL et XLT signifie que chaque propriétaire profite des fonctionnalités d’un écran tactile et d’une meilleure vision de la caméra de recul. Les deux écrans donnent accès au nouveau manuel du propriétaire en format numérique pouvant aider l’ensemble des propriétaires à trouver plus facilement les renseignements dont ils ont besoin, notamment avec des vidéos explicatives apportant des précisions supplémentaires.

Un nouveau tableau de bord numérique de 12″ livrable en option présente une vaste section d’information sur demande avec graphiques et animations spécifiques au camion qui répondent aux tout nouveaux modes de conduite réglables du F-150 et peut afficher des données de conduite hors route ainsi que la navigation avec directives détaillées.

Le F-150 le plus productif jamais construit

La nouvelle surface de travail intérieure en option, durable et polyvalente, permet de signer des documents, travailler avec un ordinateur portable ou prendre un repas à l’heure de la pause. Elle est offerte avec les options banquette et fauteuil Capitaine sur les versions XL à Limited. Sachant que de nombreux propriétaires préfèrent un levier de vitesse sur console centrale, Ford a créé une unité escamotable pour le F-150 qui se replie dans la console centrale à la pression d’un bouton et permet un accès complet à la grande surface de travail lorsque le véhicule est stationné.

Des sièges à inclinaison maximale exclusifs à la catégorie sur les versions King Ranch, Platinum et Limited, procurent plus de confort lors des moments de répit et se mettent à plat à près de 180 degrés et le coussin inférieur se relève au niveau du dossier, en plus du soutien dorsal supérieur pivotant jusqu’à 10 degrés pour maximiser le confort.

Un espace de rangement arrière verrouillable et repliable à plat permet de ranger en toute sécurité vos objets de valeur et donne de l’ampleur aux sièges arrière. Il suffit de soulever le coussin inférieur du siège arrière, de ranger vos objets de valeur et d’en verrouiller l’accès pour les garder en sécurité. Parfait pour y ranger des objets de forme allongée tels que des cannes à pêche et des plans, le compartiment est même doté d’un séparateur pour y maintenir l’ordre.

Toutes les versions du tout nouveau F-150 sont équipées de série avec des points d’ancrage montés sur les côtés du hayon permettant de mieux attacher les objets très longs sur le plateau. De nouveaux logements à pinces, intégrés au hayon de chaque camion, permettent au propriétaire de serrer des objets pour du travail de précision. Le hayon offre également une surface de travail supplémentaire livrable en option avec règles, porte-mobile, porte-tasse et porte-crayon intégrés.

Les propriétaires peuvent poursuivre leurs activités à la tombée de la nuit grâce à l’éclairage de zone exclusif livrable. Cette fonction permet aux occupants d’allumer et d’éteindre des portions individuelles des feux extérieurs au moyen de l’écran SYNC 4, ou à distance avec l’application FordPass sur leur téléphone, afin de ne plus avoir à travailler, à camper, ni à faire quoi que ce soit dans le noir.

Le tout nouveau F-150 est le seul pick-up léger pleine grandeur à offrir en option le guide de recul de remorque et le dispositif d’assistance de remorque en marche arrière Pro Trailer Backup Assist. Le guide de recul de remorque, popularisé avec le Super Duty, fait appel aux caméras haute résolution du camion pour offrir une vision multiple ainsi que des graphiques utiles qui aident le conducteur à savoir dans quelle direction tourner le volant en marche arrière. Le dispositif Pro Trailer Backup Assist, qui rend la conduite d’une remorque en marche arrière aussi simple que tourner un bouton, continue d’être offert sur le F-150.

Le plus puissant de sa catégorie

Le tout nouveau groupe motopropulseur V6 entièrement hybride PowerBoost de 3,5 litres est livrable en option sur toutes les versions du modèle F-150 (de XL à Limited) et ajoute du couple électrique instantané au moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres de Ford. Il vise une autonomie d’environ 1100 km avec un seul plein selon l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et une capacité de remorquage maximale d’un peu plus de 5440 kg.

Le système PowerBoost combine le moteur EcoBoost éprouvé et la boîte automatique à 10 rapports et à sélecteur bifonction SelectShift de Ford à un moteur électrique de 35 kilowatts (47 chevaux) intégré à la boîte de vitesses ainsi qu’à un logiciel calibré spécialement pour la conduite du F-150, ce qui comprend des modes de conduite comme le mode de traction pour aider les clients à manœuvrer plus facilement des remorques lourdes.

Le moteur électrique utilise l’énergie récupérée par le système de freinage pour recharger la batterie au lithium-ion de 1,5 kilowattheure. Comme la batterie est logée efficacement sous le camion, la cabine et le plateau du F-150 équipé du système PowerBoost offrent aux passagers et au chargement autant d’espace que dans les autres modèles F-150 dont l’équipement est comparable. Le système permet une utilisation soutenue de la batterie à des températures extérieures extrêmes ou lors du transport de charges lourdes.

La puissance ne compte pas seulement sous le capot. Grâce au système Pro Power Onboard livrable en option, le F-150 permet de profiter d’une alimentation exportable digne d’une génératrice sur les chantiers, les aires de camping et au quotidien. Pro Power Onboard est proposé avec une sortie de 2,0 kilowatts sur les moteurs à essence en option, tandis que le F-150 équipé du système PowerBoost est offert de série avec une sortie de 2,4 kilowatts, ou encore avec une sortie de 7,2 kilowatts en option. L’alimentation est accessible par des prises à l’intérieur de la cabine et jusqu’à quatre prises de 120 volts et 20 ampères dans le plateau, et une prise de 240 volts et 30 ampères sur la version de 7,2 kilowatts. Vous pouvez même recharger les batteries d’outils pendant les déplacements entre les tâches.

Un F-150 connecté comme jamais

Le F-150 incarne pour Ford la prochaine grande étape, à savoir offrir des véhicules connectés aux clients. Le tout nouveau F-150 est le premier pick-up Full-Size en Amérique du Nord à offrir de série des mises à jour à distance pouvant englober de toutes nouvelles fonctions et d’autres caractéristiques au fil du cycle de vie du camion. Ces mises à jour peuvent contribuer à l’entretien préventif, à réduire le nombre de visites aux ateliers de réparation, à améliorer la performance et, au bout du compte, à accroître la durée de service du véhicule. Il faut moins de deux minutes pour faire la plupart des mises à jour, et les clients peuvent choisir le moment qui leur convient sans avoir à mettre leur vie sur pause.

Le tout nouveau système SYNC 4 de série aide les conducteurs à rester connectés et leur permet d’être plus productifs grâce à la commande vocale plus naturelle livrable ainsi qu’à la cartographie en temps réel et à l’information personnalisable sur demande. Reposant sur plus de 10 ans d’innovation, la technologie SYNC aide à réduire les distractions avec la commande vocale mains libres et les caractéristiques de base comme les appels téléphoniques et la sélection de musique. Avec plus du double de la puissance informatique du système de la génération précédente, le nouveau SYNC 4 permet de connecter sans fil les téléphones intelligents sans câble USB pour une intégration transparente de la compatibilité avec Apple CarPlay ou Android Auto et avec des applications SYNC AppLink comme Waze.

Les clients peuvent accéder à plus de 10 000 heures de contenu sur demande, de stations en direct, de musique sans publicité, de sports, de divertissement, de nouvelles et de recommandations personnalisées, et faire une recherche de contenu associé grâce à SiriusXM avec service satellite et de diffusion en continu 360L, livrable en option. La nouvelle chaîne audio B&O par Bang & Olufsen comprenant 8 haut-parleurs est livrable sur les versions F-150 XLT et supérieures, tandis que la chaîne audio B&O Unleashed à 18 haut-parleurs, comprenant des haut-parleurs intégrés au pavillon et aux appuie-têtes avant, est livrable sur les versions F-150 Lariat, King Ranch et Platinum, et de série sur la version Limited.

Ford offre des technologies à titre gracieux y compris Assistance 911 qui alerte automatiquement les premiers répondants en cas d’accident, et FordPass, une application mobile qui permet aux conducteurs de véhicules Ford de démarrer ou de déverrouiller leur véhicule à distance, ainsi que de contrôler de nouvelles caractéristiques axées sur les camions, comme l’éclairage de zone, le dispositif antivol pour la remorque, la vérification des feux de remorque et le dispositif Pro Power Onboard.

Technologies d’aide au conducteur

Le tout nouveau F-150 offre les plus récentes technologies d’aide au conducteur incluses avec Ford Co-Pilot360 2.0. Plus de caractéristiques sont maintenant de série sur la version XL, y compris l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et détection de piéton qui aide à éviter une collision possible avec un véhicule ou un piéton, la caméra de recul avec assistance dynamique à l’attelage de remorque, les feux de route automatiques et la commande automatique des phares.

Dix nouvelles caractéristiques d’aide au conducteur ont été ajoutées au F-150, le seul pick-up à offrir l’aide à la conduite active qui permet la conduite mains libres sur plus de 160 000 kilomètres d’autoroutes à chaussées séparées dans les 50 États et au Canada. Livrable en option, sa caméra orientée vers le conducteur surveille la position de sa tête et son regard pour permettre la conduite mains libres. Ce mode de conduite procure aux conducteurs plus de confort pendant de longs trajets, puisqu’il leur permet de rouler sans mettre leurs mains sur le volant, pourvu qu’ils restent attentifs à la route, sur certaines portions cartographiées d’autoroutes à chaussées séparées. L’ensemble de préaménagement pour l’aide à la conduite active contient l’équipement nécessaire pour assurer le fonctionnement de cette caractéristique, tandis que le logiciel pour activer la fonction, prévu au troisième trimestre de 2021, sera livré au moyen d’une mise à jour à distance ou d’une visite chez le concessionnaire. Un paiement distinct sera exigé à ce moment pour la mise en œuvre de l’ensemble des caractéristiques de la fonctionnalité.

Au nombre des autres caractéristiques livrables, il y a l’aide aux intersections, qui détecte la circulation en sens inverse lors d’un virage à gauche. En cas de risque de collision avec un véhicule en sens inverse, le F-150 appliquera les freins pour éviter le véhicule ou atténuer l’impact. Le F-150 est le seul camion léger pleine grandeur avec l’assistance active au stationnement 2.0 livrable en option, qui, lorsque le conducteur enfonce un bouton, exécute le passage des rapports, le freinage et l’accélération en plus de contrôler la direction lors d’une manœuvre de stationnement en parallèle ou en perpendiculaire.



















































PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.