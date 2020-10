Nissan dévoile un concept de véhicule d’intervention d’urgence 100% électrique, conçu pour fournir une alimentation en électricité mobile à la suite de catastrophes naturelles ou d’événements météorologiques extrêmes.

Appelé RE-LEAF, ce prototype fonctionnel est basé sur la Nissan Leaf, pionnier de la mobilité 100% électrique accessible et déjà vendu à 500.000 exemplaires. En plus des modifications nécessaires pour pouvoir évoluer sur des routes couvertes de débris, le RE-LEAF comprend des prises de courant résistantes aux intempéries montées directement à l’extérieur du véhicule, qui permettent aux appareils 110-230 volts d’être alimentés par la batterie lithium-ion haute capacité de la voiture.

Le RE-LEAF peut être conduit au centre d’une zone sinistrée et fournir une alimentation électrique entièrement mobile pour faciliter les recherches. Le système de gestion d’énergie intégré peut faire fonctionner des équipements médicaux, de communication, d’éclairage, et autres matériels de secours.

Les catastrophes naturelles sont la principale cause des pannes d’électricité. Un rapport de la Banque Mondiale de 2019 a révélé que les phénomènes naturels extrêmes et le changement climatique étaient à l’origine de 37% des pannes en Europe entre 2000 et 2017, et de 44% des pannes d’électricité aux États-Unis au cours de la même période.

Lorsqu’une catastrophe survient, le délai de restauration de l’alimentation électrique est généralement de 24 à 48 heures, selon la gravité des dommages. Pendant cette période, les véhicules électriques dont la charge est bi-directionnelle, peuvent être utilisés pour fournir une alimentation de secours mobile à zéro émission. C’est naturellement le cas de la Nissan LEAF.

Le prototype RE-LEAF a été créé pour démontrer le potentiel des véhicules électriques dans la remise en état des zones sinistrées. Au Japon, Nissan utilise déjà la LEAF pour fournir de l’énergie et des transports d’urgence à la suite de catastrophes naturelles depuis 2011. Grâce à Nissan Energy Share , les véhicules électriques agissent comme des batteries mobiles pour alimenter les foyers et les entreprises en électricité, créant un modèle d’énergie distribuable qui peut contribuer à stabiliser l’offre et la demande d’électricité.

Helen Perry, Head of Electric Passenger Cars & Infrastructure de Nissan en Europe, a déclaré : « Grâce à la vision de marque Nissan Intelligent Mobility, nous explorons constamment les moyens par lesquels les véhicules électriques peuvent améliorer nos vies, au-delà des déplacements sans émission à l’échappement. Des concepts tels que RE-LEAF montrent une application possible dans le soutien aux secours lors de catastrophes et démontrent qu’une technologie plus intelligente et plus propre peut aider à sauver des vies et à offrir une plus grande résilience. »

« Les véhicules électriques sont l’une des technologies qui peuvent améliorer la résilience dans le secteur de l’électricité. En ayant des milliers de VE disponibles en veille, soit en tant que véhicules d’assistance en cas de catastrophe, soit alimentant le réseau via Vehicle-to-Grid (V2G), ils sont capables de créer une centrale électrique virtuelle pour maintenir un approvisionnement en énergie pendant une coupure d’énergie majeure. »

Le prototype RE-LEAF utilise la capacité de charge bidirectionnelle de la LEAF, qui est une caractéristique standard de la berline 100% électrique de Nissan. Agissant comme une centrale électrique mobile, la dernière génération de Nissan LEAF e+, avec une batterie de 62 kWh, peut fournir suffisamment d’électricité pour alimenter un foyer pendant six jours.

Comme véhicule d’intervention d’urgence après un sinistre, le prototype RE-LEAF peut alimenter plusieurs appareils simultanément. Voici quelques exemples de consommations moyennes, à comparer aux 62 kWh de capacité de la batterie du prototype :

• Marteau-piqueur électrique – 24 heures : 36 kWh

• Système de ventilation à pression – 24 heures ! 21,6 kWh

• Ventilateur médical de soins intensifs – 24 heures : 3 kWh

• Projecteur LED 100 watts – 24 heures – : 2,4 kWh

Nissan RE-LEAF en détails

L’importante capacité et la grande fiabilité de la batterie lithium-ion de la LEAF garantissent une alimentation électrique stable permettant de prendre en charge plusieurs appareils. Le système de gestion de l’énergie intégré est capable de fournir la puissance de la batterie de RE-LEAF jusqu’à 230 V. Il y a trois prises – deux connecteurs externes étanches en forme de C pour un accès facile et une prise domestique montée dans le coffre.

Pour faciliter la circulation du véhicule sur des routes où il pourrait y avoir des obstacles ou des débris, la garde au sol du RE-LEAF a été augmentée de 70 mm, à 225 mm, avec un carter spécifique pour protéger le plancher de la voiture. Des voies plus larges (+ 90 mm à l’avant / + 130 mm à l’arrière), des passages de roues spéciaux, des bavettes garde-boue et des pneus tout-terrain montés sur des roues 17 pouces renforcent les qualités de franchissement du véhicule.

Les sièges arrière ont été retirés et le plancher nivelé pour permettre de ranger les équipements essentiels. Une cloison sépare les sièges avant de la zone de chargement.

Une fois que le RE-LEAF arrive dans une zone sinistrée, un bureau amovible s’étend du coffre avec un écran LED de 32 pouces et une alimentation dédiée, créant un hub opérationnel pour gérer les communications et diriger les secours.

La palette de couleurs ambrées du RE-LEAF est un clin d’œil au mot grec ancien désignant l’ambre – électron – à l’origine du mot « électricité ». Elle se marie avec le bleu de Nissan Intelligent Mobility pour faire référence aux capacités connectées du concept. Une rampe clignotante à LED montée sur le toit permet d’alerter les autres usagers de la route de l’approche du véhicule.























