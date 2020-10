Nissan a officiellement dévoilé le Magnite,crossover de la marque japonaise dédié à l’Inde, qui vient renforcer l’offre du constructeur nippon en Inde, actuellement composée de deux modèle seulement, le Kicks et la sportive GT-R.

Étant pour le marché indien, et peut-être pour le Moyen-Orient et l’Afrique dans le cadre de sa mission mondiale de rationalisation des opérations, ce qu’est le Juke pour le reste du monde, le Nissan Magnite mesure moins de 4 mètres afin d’éviter les taxes locales et embarque de petits moteurs essence (1.0 atmosphérique de 72ch BVM5 et un 1.0 Turbo 95ch CVT).

Esthétiquement, la version de série du Magnite sera très proche du concept du même nom avec une calandre typée “Datsun”, marque sous laquelle il devait voir le jour au départ. L’ensemble d’éclairage avant entièrement à LED comprend des feux de jour en forme de L visibles qui se trouvent sous le phare à LED mince. Hanches proéminentes, ailes arrière bombés et une ligne de toit légèrement plongeante verre une partie arrière complètent le style de ce crossover “entrée de gamme”.

À l’intérieur, la disposition spacieuse comprend une position assise haute et un large espace pour les épaules entre le conducteur et le passager avant. Les passagers arrière bénéficient d’un niveau d’espace pour les genoux que l’on trouve généralement dans les véhicules d’une classe supérieure. Un écran tactile d’infodivertissement de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto rejoint le premier écran d’instrument à transistor à couche mince de 7 pouces pour une sensation haut de gamme.

Conçue pour les aventures urbaines, la Nissan Magnite dispose d’une garde au sol de 205 millimètres, de la technologie Hill Start Assist, de plaques de protection argentées pour pare-chocs avant et arrière et de barres de toit fonctionnelles. La technologie du moniteur de vision panoramique à 360 degrés de Nissan améliore la sécurité en aidant à repérer les obstacles autour du véhicule.

