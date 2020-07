Nissan India a dévoilé le concept-car Magnite, prélude de son futur crossover qui s’annonce riche en technologie et élégant lors de son lancement au cours de l’exercice 2020 en Inde.

Destiné au marché indien et devant arborer au départ le logo Datsun, comme le laisse deviner quelques codes esthétiques des dernières Datsun comme la forme de sa calandre, avant que cette dernière ne passe à la trappe, le Nissan Magnite sera pour le marché indien, et peut-être d’autres, ce qu’est le Juke pour le reste du monde. Le véhicule vient ainsi étoffer l’offre de Nissan en Inde, actuellement composée de deux modèle seulement, le Kicks et la sportive GT-R.

Reposant sur une évolution de la plate-forme DNA de Nissan, le Crossover mesurera moins de 4 mètres afin d’éviter les taxes locales, de petits moteurs essence plus simples et un niveau d’équipement moins élevés pour coller à la réalité financière de la clientèle.

“Nous sommes convaincus que le Magnite redéfinira le segment des petits SUV compacts dans l’industrie. Le véhicule a été conçu au Japon tout en gardant à l’esprit les exigences et les aspirations de clients indiens”, a déclaré Rakesh Srivastava, directeur général de Nissan India.

