Ford présente la Mustang Mach-E 1400 entièrement électrique, un prototype unique en son genre développé en collaboration avec RTR Vehicles pour démontrer les possibilités de performances de la propulsion électrique.

Ford présente la Mustang Mach-E 1400, un missile routier entièrement électrique qui montre à quel point il est possible de générer des performances sans utiliser une seule goutte de carburant. Sur les talons de la Mustang Cobra Jet 1400, ce one-off Mustang Mach-E entièrement électrique de 1400 chevaux, avec ses sept moteurs électriques et son appui aérodynamique élevé, est prêt pour le circuit, les pistes de dragster ou les parcours de gymkhana -partout où elle peut montrer à quel point la propulsion électrique promet des performances extrêmes,façon Mustang

Développé en collaboration avec RTR et construit à partir d’une coque nue de Mustang Mach-E GT, le prototype vise une puissance de pointe de 1400 chevaux. Le châssis et le groupe motopropulseur permettent différentes configurations offrant des capacités incomparables à tout autre véhicule.

La Mustang Mach-E 1400 a pris forme dans un contexte dénué de contraintes. L’équipe de conception de Ford et RTR ont utilisé un grand nombre des outils utilisés par Ford pour ses voitures de course et ses programmes de production. L’aérodynamique est optimisée pour la forme et l’emplacement, avec un accent sur les conduits de refroidissement, le diffuseur avant, les déflecteurs et l’aileron arrière.La Mustang Mach-E 1400 est équipée de sept moteurs électriques, soit cinq de plus que la Mustang Mach-E GT. Trois sont fixés au différentiel avant et quatre à l’arrière, en empilage, avec un seul arbre de transmission les reliant aux différentiels. L’ensemble dispose d’une vaste plage de réglage pour adapter la voiture aux exigences de toutes les disciplines, du drift aux course à grande vitesse sur piste. «Le défi consistait à contrôler le niveau de puissance extrême fourni par les sept moteurs», a déclaré Mark Rushbrook, Motorsports Director de Ford Performance. «La Mustang Mach-E 1400 est une vitrine de l’art du possible avec un véhicule électrique.»

Le châssis et le groupe motopropulseur sont conçus pour permettre à l’équipe d’étudier différentes configurations et leurs effets sur la consommation d’énergie et les performances, y compris la propulsion,la transmission intégrale et la traction avant. Les réglages drift et piste disposent de configurations de train avant complètement différentes, au niveau des triangles et de la direction, pour permettre des angles de braquage extrêmes lors de drifts. La puissance peut être répartie de manière égale entre l’avant et l’arrière, ou complètement vers l’un ou l’autre des essieux. L’appui aérodynamique est estimé à plus de 1000 kg à 257 km/h.

La batterie de 56,8 kilowatts-heure (installée) est composée de cellules poches nickel-manganèse-cobalt pour une performance extrême et un taux de décharge élevé. Le système de batterie est conçu pour être refroidi pendant la charge à l’aide d’un liquide de refroidissement diélectrique, ce qui réduit le temps nécessaire entre les runs.

Un servofrein électronique est intégré pour permettre un freinage régénératif en série combiné à l’ABS et au contrôle de la stabilité,afin d’optimiser le système de freinage. La Mustang Mach-E 1400 est équipée de freins Brembo, comme la Mustang GT4 de course, et d’un système de frein à main hydraulique conçu pour le drift qui interagit avec les commandes du groupe motopropulseur et permet ainsi d’interrompre l’alimentation des moteurs arrière.

La Mustang Mach-E 1400, qui devrait bientôt faire ses débuts lors d’une course de NASCAR, sert de banc d’essai pour de nouveaux matériaux. Le capot est fait de fibres composites organiques, une alternative légère à la fibre de carbone qui constitue le reste du véhicule.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.