Mitsubishi Motors offre un premier aperçu du Mitsubishi Eclipse Cross restylé qui adoptera

SUV compact à vocation internationale s’intercalant entre l’ASX et l’Outlander et ayant pour objectif de s’attaquer aux Nissan Qashqai, Peugeot 3008 et autre Renault Kadjar, dévoilé au Salon de Genève 2017, l’Eclipse Cross va bientôt se dévoiler avec les retouches de mi-vie, annonce le constructeur nippon.

Un passage par la case facelift pour la « Voiture de l’Année 2019 » par l’Automotive Researchers & Journalists Conference of Japan qui lui offrira un design “avant et arrière radicalement révisée, en proposant un design plus haut de gamme et plus énergique”, précise Mitsubishi. Une photo sombre, accompagnant l’annonce, retravaillée permet de se faire une première idée sur les changements avec des feux avant plus fins et une nouvelle approche du design actuel tandis que la partie arrière voit ses feux redessinés tout comme le bouclier.

Au sein de l’habitacle, il faudra s’attendre à une approche plus digitale avec un nouvel écran plus grand et d’autres retouches et équipements nouveaux.

